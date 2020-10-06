رولان غاروس: شفارتسمان يقصي تييم ويبلغ نصف النهائي للمرة الأولى

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الارجنتيني دييغو شفارتسمان بعد تأهله لنصف نهائي بطولة فرنسا المفتوحة في كرة المضرب، باريس في 6 تشرين الاول/اكتوبر 2020

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باريس (أ ف ب)

حقق الأرجنتيني دييغو شفارتسمان انجازا شخصيا ببلوغه الدور نصف النهائي لأول مرة في تاريخ مشاركاته في البطولات الكبرى، وذلك بعد إقصائه النمسوي دومينيك تييم المصنف ثالثا ووصيف بطل العامين الماضيين بالفوز عليه بعد مباراة ماراتونية 7-6 (7-1) و5-7 و6-7 (6-8) و7-6 (7-5) و6-2 الثلاثاء في بطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس.

ولم يسبق لابن الـ28 عاما أن ذهب أبعد من الدور ربع النهائي في الغراند سلام حيث توقف مشواره ثلاث مرات سابقا، أعوام 2017 و2019 في فلاشينغ ميدوز الأميركية و2018 في رولان غاروس بالذات.

وحرم الأرجنتيني منافسه النمسوي، القادم من تتويج أول له في الغراند سلام بعد فوزه الشهر الماضي على الألماني ألكسندر زفيريف في نهائي فلاشينغ ميدوز، من بلوغ نصف نهائي البطولة الفرنسية للعام الخامس تواليا، ومحاولة تعويض خسارته نهائي العامين الماضيين أمام الإسباني رافايل نادال الذي سيكون الخصم المقبل لشفارتسمان في دور الأربعة بحال تجاوزه الإيطالي يانيك سينر الذي بات الأحد عن 19 عاما و56 يوما أصغر لاعب يصل ربع نهائي إحدى البطولات الكبرى منذ 2006 باقصائه زفيريف السادس.

© 2020 AFP