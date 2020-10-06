فيروس كورونا: مدير منظمة الصحة العالمية يقول إن ثمة أمل في توافر لقاح قبل نهاية العام

صرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الثلاثاء في ختام اجتماع استمر يومين للمجلس التنفيذي للمنظمة حول جائحة فيروس كورونا إن "ثمة أمل" في توافر لقاح للمرض بحلول نهاية العام الجاري. وتقود المنظمة مبادرة "كوفاكس" التي تعمل على تسعة لقاحات تجريبية وتسعى لتوزيع ملياري جرعة من اللقاح الناجع.

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قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية الثلاثاء إن لقاحا ضد كوفيد-19 ربما يكون جاهزا بحلول نهاية العام.

وأضاف في ختام اجتماع استمر يومين للمجلس التنفيذي للمنظمة حول الجائحة "سنحتاج إلى لقاحات وثمة أمل أن يكون لدينا لقاح بنهاية هذا العام. ثمة أمل".

وهناك تسعة لقاحات تجريبية لدى مبادرة كوفاكس التي تقودها منظمة الصحة العالمية وتهدف إلى توزيع ملياري جرعة لقاح واقية من كوفيد-19 بحلول نهاية عام 2021.

فرانس24/ رويترز

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