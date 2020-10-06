قرغيزستان: إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية والرئيس جينبيكوف يؤكد سيطرته على الوضع في البلاد

متظاهرون أمام مقر السلطة في عاصمة قرغيزستان بشكيك، 6 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في قرغيزستان إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت الأحد وتسبب فوز حزبين مقربين من الرئاسة فيها باندلاع موجة احتجاجات شعبية. وقبل ذلك أكد الرئيس سورونباي جينبيكوف أنه لا يزال يسيطر على الوضع في البلاد بعد اقتحام متظاهرين لمقر الرئاسة والبرلمان ولجنة الأمن القومي، وإطلاق سراح منافسه الرئيسي الرئيس السابق ألماظ بك أتامباييف.

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أكد رئيس قرغيزستان سورونباي جينبيكوف الثلاثاء أنه لا يزال يسيطر على الوضع في البلاد بعد ليلة من أعمال العنف التي تلت الانتخابات، إذ قام متظاهرون باجتياح مقر الحكومة والإفراج عن الرئيس السابق. ولاحقا أعلنت لجنة الانتخابات المركزية إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت الأحد.

وقالت الرئاسة إن جينبيكوف "يسيطر على الوضع وعبر عن ثقته بأن الأحزاب السياسية ستضع مصلحة البلاد فوق مصالحها الخاصة".

وأدت النتائج المثيرة للجدل للانتخابات التشريعية التي جرت الأحد إلى نزول آلاف الأشخاص من معارضي السلطة إلى شوارع العاصمة بشكيك ثم إلى مواجهات ليلا مع الشرطة أدت إلى سقوط 120 جريحا على الأقل.

وفجر الثلاثاء دخل متظاهرون إلى مقر السلطة في بشكيك ومقر لجنة الأمن القومي وأفرجوا عن منافس جينبيكوف، الرئيس السابق ألماظ بك أتامباييف الذي يقضي عقوبة سجن لـ11 عاما.

وقال رئيس قرغيزستان الثلاثاء "لقد أمرت قوات الأمن بعدم إطلاق النار وعدم إراقة الدماء" مضيفا أن "كل الإجراءات اتخذت لمنع تفاقم الوضع".

وأعلن أيضا أنه اقترح على اللجنة الانتخابية المركزية "أن تدقق بكل الانتهاكات وإذا لزم الأمر أن تلغي نتائج الانتخابات" التشريعية التي فازت فيها أحزاب موالية للرئيس.

وأتى اقتحام المقرين الحكوميين في أعقاب إصابة 120 شخصا على الأقل، نصفهم من قوات الأمن، بجروح في صدامات دارت في العاصمة بشكيك بين الشرطة ومتظاهرين كانوا يحتجون على نتائج الانتخابات التشريعية.

واستخدمت الشرطة قنابل صوتية ثم الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين الذين تجمّعوا في وسط العاصمة، وحاول بعضهم تسلق سور مقرّ الرئاسة.

مقتل شخص

وأعلنت وزارة الصحة القرغيزية الثلاثاء أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتيل.

وقالت ناطقة باسم الوزارة إن "شخصا أصيب (في المواجهات) توفي" موضحة أنه "على الأرجح من المحتجين لأنه كان يرتدي ملابس مدنية".

وأضافت "لم يتم التعرف على هويته حتى الآن".

إلغاء نتيجة الانتخابات

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الثلاثاء أنها ألغت نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت الأحد.

وذكرت المفوضية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني إن "نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2020، تم اليوم إعلان بطلانها".

وكان الآلاف قد تظاهروا في وسط العاصمة تنديدا بنتائج الانتخابات التشريعية التي فاز فيها تنظيمان سياسيان قريبان من الرئيس الموالي لروسيا. ويطالب المتظاهرون باستقالة الرئيس وإجراء انتخابات برلمانية جديدة.

وقرغيزستان التي شهدت ثورتين في 2005 و2010 هي الجمهورية السوفياتية السابقة الوحيدة في آسيا الوسطى التي تنعم ببعض من التعدّدية السياسية، لكنّ البلاد تهزّها باستمرار أزمات سياسية.

فرانس24/ أ ف ب

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