لاعبة كرة المضرب التونسية أُنس جابر تودع رولان غاروس بعد خسارتها أمام الأمريكية دانييلي كولينز

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التونسية أنس جابر خلال مباراة الدور الرابع الفردي سيدات في اليوم العاشر من بطولة رولان غاروس الفرنسية المفتوحة للتنس 2020 في باريس في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

ودعت لاعبة كرة المضرب التونسية أنس جابر بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، رولان غاروس، بعد خسارتها في دور الستة عشر أمام الأمريكية دانييلي كولينز غير المصنفة 6-4 و4-6 و6-4. وقدمت جابر مباراة مميزة، ولكنها خسرت بسبب خطأ سهل كسرت عن طريقه الأمريكية إرسالها ونالت الأفضلية. وتظل جابر أول لاعبة عربية تصل إلى دور الستة عشر في رولان غاروس.

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انتهت الثلاثاء مسيرة التونسية أُنس جابر في رولان غاروس بعد الخسارة في دور الستة عشر أمام دانييلي كولينز غير المصنفة 6-4 و4-6 و6-4 لتصعد الفائزة إلى دور الثمانية لأول مرة.

ورفعت كولينز المصنفة 57 عالميا مستواها بعد أول تسعة أشواط دون كسر أي إرسال من اللاعبتين، وكسرت اللاعبة الأمريكية الإرسال بعد خطأ سهل من اللاعبة التونسية لتنال الأفضلية.

وتقدمت كولينز (26 عاما) بنتيجة 3-صفر في المجموعة الثانية وبدا أنها ستشق طريقها نحو الفوز في ملعب فيليب شاترييه.

لكن اللاعبة التونسية، التي أصبحت أول عربية تبلغ دور الستة عشر في رولان غاروس بعد التفوق على أرينا سبالينكا المصنفة الثامنة، استعادت تركيزها وفازت بخمسة أشواط متتالية لتلجأ لمجموعة فاصلة.

وفي المجموعة الثالثة وعلى عكس أول مجموعة، تبادلت اللاعبتان كسر الإرسال قبل أن تحول كولينز تأخرها 40-صفر في الشوط الخامس إلى تقدم 3-2 في النتيجة ثم تنجو من محاولات أُنس للعودة وتحقق الانتصار.

وستلعب كولينز مع صوفيا كينين، بطلة أستراليا المفتوحة، بعدما تعافت اللاعبة الأمريكية المصنفة الرابعة من بداية متواضعة وفازت 2-6 و6-2 و6-1 على الفرنسية فيونا فيرو في دور الستة عشرالاثنين.

فرانس24/ رويترز

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