مقتل وإصابة العشرات في انفجار سيارة مفخخة بمدينة الباب شمالي سوريا

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صورة أرشيفية لتصاعد الدخان بعد قصف على أطراف معرة النعمان بتاريخ 27 كانون الثاني/يناير 2020.

أفاد الثلاثاء "المرصد السوري لحقوق الإنسان" بمقتل ما لا يقل عن 14 شخصا وإصابة العشرات في انفجار سيارة مفخخة بمدينة الباب بريف حلب شمال شرقي سوريا. وانفجرت السيارة قرب محطة للحافلات وسيارات الأجرة في وسط المدينة التي تسيطر عليها القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها.

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ذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" الثلاثاء أن 14 شخصاً على الأقل غالبيتهم مدنيون قد قتلوا وأصيب العشرات بجروح الثلاثاء جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة تسيطر عليها القوات التركية وفصائل سورية موالية لها في شمال سوريا.

وأفاد المرصد أن السيارة انفجرت قرب محطة للحافلات وسيارات الأجرة في وسط مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي، ما تسبب بمقتل 14 شخصاً غالبيتهم مدنيون. وأصيب كذلك أربعون آخرون على الأقل بجروح، بعضهم في حالات خطرة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار في المدينة التي تسيطر عليها القوات التركية وفصائل سورية موالية لها منذ شباط/فبراير 2017، إثر هجوم واسع شنته في المنطقة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية". وكانت المدينة تعد معقل التنظيم في محافظة حلب، قبل طرده منها.

وتشهد المدينة بين الحين والآخر فوضى أمنية وعمليات اغتيال لقياديين في صفوف الفصائل الموالية لأنقرة، وفق المرصد. كذلك، تشكل مسرحاً لتفجيرات بسيارات ودراجات مفخخة تبنى التنظيم المتشدد تنفيذ عدد منها.

ومنذ منتصف آذار/مارس 2011، تشهد سوريا نزاعاً دامياً، تسبب بمقتل أكثر من 380 ألف شخص، ونزوح وتهجير أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

فرانس24/ أ ف ب

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