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من هو سيد أحمد غلام المتهم بقتل فرنسية والتخطيط لتفجير كنيسة في باريس؟

صورة الشاب سيد أحمد غلام المتهم بقتل فتاة فرنسية والتخطيط لتفجير كنيسة بالضواحي الباريسية. © شاشة فرانس24

يحاكم سيد أحمد غلام في فرنسا بتهمة قتل الفتاة الفرنسية أوريلي شاتلان والتخطيط للهجوم على كنيسة بإحدى الضواحي الباريسية. من أصل جزائري قدم إلى فرنسا وهو بعمر 10 سنوات، ثم التحق بالمدارس العمومية وحصل على شهادة البكالوريا ليواصل بعد ذلك دراسته الجامعية في باريس في مجال الإلكترونيات. لكنه ترك الدراسة بعد عامين فقط دون مقدمات ليلتحق بالجماعات الجهادية. غادر إلى تركيا عام 2014 واختفى بعدها تماما ليظهر في باريس مرة أخرى أثناء تنفيذه الهجوم على الكنيسة عام 2015.