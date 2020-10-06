ناديا بودوروسكا أول متأهلة من التصفيات تبلغ نصف نهائي رولان غاروس

آن-كريستين بوجولا ا ف ب/ا ف ب

الأرجنتينية ناديا بودوروسكا الصاعدة من التصفيات تحتفل بتأهلها إلى الدور نصف النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة بفوزها على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا في السادس من تشرين الأول/أكتوبر 2020.

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باريس (أ ف ب)

باتت الأرجنتينية ناديا بودوروسكا الصاعدة من التصفيات أولى المتأهلات إلى الدور نصف النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة في كرة المضرب، إحدى البطولات الأربع الكبرى على ملاعب رولان غاروس، بفوزها على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة خامسة عالميا والثالثة في البطولة 6-2 و6-4 الثلاثاء في ربع النهائي.

كما أصبحت بودوروسكا البالغة 23 عاما والمصنفة 131 عالميا والتي لم يسبق لها الفوز بمباراة في الادوار الرئيسية لإحدى البطولات الأربع الكبرى، أول أرجنتينية تبلغ دور الأربعة في رولان غاروس منذ باولا سواريس عام 2004.

وتلتقي بودوروسكا في الدور المقبل مع البولندية الواعدة إيغا شفيونتيك أو الإيطالية مارتينا تريفيزان الصاعدة من التصفيات.

في المقابل، فشلت سفيتولينا في تخطي الدور ربع النهائي للبطولة الفرنسية للمرة الثالثة بعد عامي 2015 عندما خسرت أمام الصربية أنا إيفانوفيتش و2017 بسقوطها أمام الرومانية سيمونا هاليب، علما بأن أفضل نتيجة لها في الغراند سلام نصف نهائي ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز العام الماضي.

وقالت بودوروسكا التي كان ظهورها الوحيد في البطولات الأربع الكبرى قبل رولان غاروس الدور الأول في فلاشينغ ميدوز عام 2016 عندما خسرت أمام الألمانية أنيكا بيك "من الصعب قليلا بالنسبة لي التحدث الآن بعد المباراة".

وأضافت "لقد قمنا بعمل جيد جدا مع مدربي أثناء الحجر الصحي (بسبب فيروس كورونا). لقد تدربت كثيرًا مع كل فريقي وأعتقد أن هذا هو سبب وجودي هنا اليوم".

وكانت هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها بودوروسكا لاعبة مصنفة بين العشرين الأوليات ، بعد أن بدأت العام في المرتبة 255 عالميا.

© 2020 AFP