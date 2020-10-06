نشاط بايرن ويوفنتوس وبرشلونة وهدوء ريال وإنفاق الإنكليز... أهم ما ميز سوق انتقالات اللاعبين

ثلاثة من اللاعبين المنتقلين خلال السوق الصيفية: دوغلاس كوستا (يمين) بايرن ميونيخ، فيديريكو كييزا (وسط) يوفنتوس، إدينسون كافاني (يسار) مانشستر يونايتد.

أغلقت سوق الانتقالات الصيفية للاعبي كرة القدم بحلول منتصف ليل الاثنين الثلاثاء، وتمكنت فرق كبرى من حسم صفقات هامة خلالها، على غرار بايرن ميونيخ ويوفنتوس. واستغل برشلونة هذه السوق لإعطاء وجه جديد للفريق، بينما حافظ الريال على هدوئه. وعزز باريس سان جرمان صفوفه بصفقات جيدة، أما الفرق الإنكليزية فقد أنفقت أموالا طائلة تعادل 95% مما أنفقته الفرق في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى.

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حافظت الأندية الأوروبية لكرة القدم على عقلانيتها مع نهاية فترة انتقالات خيّمت عليها تداعيات فيروس كورونا، تمكنت عدة فرق، علر رأسها بايرن ميونيخ بطل ألمانيا وأوروبا، خلالها من عقد صفقات جيدة.

لكن بحسب تقرير صادر عن مركز أبحاث الأعمال الاقتصادية، أنفقت أندية الدوري الإنكليزي "بريميرليغ" 95% من مجموع ما صرفته البطولات الأوروبية الخمس الكبرى في فترة الانتقالات الصيفية التي أغلقت الاثنين.

ألمانيا: تحركات بايرن

حرّك بايرن ميونيخ بطل الدوري في آخر ثمانية مواسم سوق الانتقالات في ألمانيا، بعد طلب مدربه هانزي فليك تدعيمات في هجومه ووسطه وأيضا في مركز الظهير الأيمن.

في مركز الظهير، تعاقد مع الفرنسي بونا سار من مرسيليا لأربعة أعوام، فيما ذهب لاعب الوسط الفرنسي الآخر مايكل كويزانس في الاتجاه المعاكس على سبيل الإعارة. وأعلن الفريق البافاري الأحد ضمّ لاعب الوسط الدفاعي الإسباني مارك روكا من إسبانيول، ثم استقدم المهاجم الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو-موتينغ الذي لم يمدد عقده مع باريس سان جرمان بطل فرنسا.

وكان لافتا عودة الجناح البرازيلي دوغلاس كوستا (30 عاما) إلى القلعة الحمراء على سبيل الإعارة من يوفنتوس بطل إيطاليا.

لكن يبقى الانتقال الأهم في ألمانيا، قدوم الجناح الدولي لوروا سانيه من مانشستر سيتي الإنكليزي مقابل 45 مليون يورو، فيما رحل هداف لايبزيغ الدولي تيمو فيرنر إلى تشيلسي الإنكليزي (53 مليون يورو) ولاعب الوسط الشاب كاي هافيرتس من باير ليفركوزن بالاتجاه عينه (79,5 مليون يورو).

إنكلترا: إيفرتون يدعّم وكافاني في مانشستر

نجح إيفرتون، المتصدر المفاجأة للدوري الإنكليزي، في خطف الأضواء من الأندية الكبرى. بخمسة تعاقدات أوصلت صانع الألعاب الكولومبي خاميس رودريغيز، لاعب الوسط البرازيلي ألان، الفرنسيان عبدواللاي دوكوريه ونيلز نكونكو والمدافع بن غودفري إلى تشكيلة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

كان تشيلسي خاطفا للنجوم، فإلى فيرنر وهافيرتس، جاء بقلب الدفاع المخضرم البرازيلي تياغو سيلفا (لاعب حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جرمان) والظهير بن تشيلويل من ليستر سيتي.

محاولا إنعاش دفاعه المتقهقر، عزّز الإسباني جوزيب غوارديولا تشكيلة مانشستر سيتي بالهولندي نايثن آكيه (44 مليون يورو)، قلب الدفاع البرتغالي روبن دياش (23 عاما) مقابل 53 مليون يورو والجناح الإسباني اليافع فيران توريس.

أما حامل اللقب ليفربول، فتعاقد مع لاعب الوسط الإسباني تياغو ألكانتارا من بايرن ميونيخ والجناح البرتغالي ديوغو جوتا من ولفرهامبتون.

واختار مانشستر يونايتد المدرسة الهولندية مع لاعب الوسط دوني فان دي بيك من أياكس أمستردام وجلب الظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس من بورتو البرتغالي والجناح العاجي المراهق أماد تراوريه من أتالانتا الإيطالي.. لكن الأهم أن "الشياطين الحمر" حصلوا على خدمات الهداف الأوروغوياني المخضرم إدينسون كافاني (33 عاما) كلاعب حر بعد تخلي باريس جرمان عنه.

وكان لافتا تدخل أرسنال في اليوم الأخير لجلب لاعب الوسط الغاني توماس بارتي من أتلتيكو مدريد الإسباني، متكفلا ببند جزائي بلغ 50 مليون يورو، فيما ذهب في الاتجاه المعاكس لاعب الوسط الأوروغوياني لوكاس توريرا على سبيل الإعارة.

إسبانيا: تحرُّك برشلونة وهدوء في ريال

سعى برشلونة إلى إجراء عمليات تجميل بعد أزمة رحيل أو بقاء أسطورته الأرجنتينية ليونيل ميسي، وكان أتلتيكو مدريد أكبر المستفيدين منها بضم مهاجمه الأوروغوياني المخضرم لويس سواريز.

إلى سواريز، تخلى الهولندي رونالد كومان المدرب الجديد لبرشلونة عن لاعبي وسطه المخضرمين الكرواتي إيفان راكيتيتش والتشيلي أرتورو فيدال.

انضم إلى ميسي ورفاقه لاعبون واعدون على غرار الجناح البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو (20 عاما) من سبورتينغ براغا والظهير الأيمن الأمريكي سيرجينيو ديست من أياكس أمستردام.

كان ريال مدريد حامل اللقب أكثر هدوءا، فترك أخيرا جناحه الويلزي غاريث بايل يعود إلى توتنهام الإنكليزي على سبيل الإعارة، فيما باع خاميس إلى إيفرتون، سيرخيو ريغيلون إلى توتنهام والمغربي أشرف حكيمي إلى إنتر الإيطالي.

استفاد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان من عودة المعارين على غرار النرويجي مارتن أوديغارد، فيما ترك نجله الحارس البديل لوكا يذهب إلى رايو فايكانو من الدرجة الثانية.

إيطاليا: يوفنتوس متجدد وإنتر معزَّز

ألهب يوفنتوس بطل الدوري في آخر تسعة مواسم المركاتو "الصيفي"، فبعد بحثه عن بديل هجومي عن الأرجنتيني غونزالو هيغواين المنتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي، حظي على سبيل الإعارة بخدمات المهاجم الإسباني العائد ألفارو موراتا من أتلتيكو مدريد وفيديريكو كييزا من فيورنتينا.

بدا كييزا (22 عاما) رمزا لإعادة تجديد تشكيلة يقودها للمرة الأولى نجم وسطه السابق أندريا بيرلو.

أما إنتر أحد أبرز منافسي يوفنتوس على اللقب، فضمّ المتعدّد المراكز حكيمي، فيدال والمدافع الإيطالي المخضرم ماتيو دارميان.

جدّد نابولي الجنوبي تشكيلته مع 80 مليون يورو أنفقها لضم المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمهين (21 عاما) من ليل الفرنسي، كما استعار لاعب الوسط الفرنسي تييمويه باكايوكو من تشيلسي.

من جهته، مدّد المهاجم السويدي العملاق زلاتان ابراهيموفيتش (39 عاما) إقامته مع ميلان، كما استعار الشاب الموهوب ساندرو تونالي (20 عاما) من بريشيا.

فرنسا: ليوناردو يقلب الطاولة في اليوم الأخير

في الرمق الأخير وردا على طلبات مدربه الألماني توماس توخل التي لم تعجب المدير الرياضي البرازيلي ليوناردو، حظي باريس سان جرمان بطل فرنسا ووصيف بطل أوروبا، بلاعب الوسط البرازيلي رافينيا القادم بعقد حر من برشلونة.

كما جلب الفريق المملوك قطريا الأحد المهاجم الإيطالي الشاب مويس كين من إيفرتون الإنكليزي على سبيل الإعارة، ثم أعلن استعارة لاعب الوسط البرتغالي الدولي دانيلو بيريرا (29 عاما) من بورتو.

ولتعويض رحيل كافاني، ثبّت سان جرمان عقد الهداف الأرجنتيني ماورو إيكاردي، وجاء بالظهير الإيطالي أليساندرو فلورنتسي من روما.

في المقابل، أعار ليون لاعب وسطه الشاب جيف رين أديلايد إلى نيس مع خيار شرائه بـ25 مليون يورو، فيما أبقى على لاعب وسطه المميز حسام عوّار المطارد من أرسنال ويوفنتوس. وكان لافتا بقاء المهاجم الهولندي ممفيس ديباي بعد الاقتراب من إنجاز صفقة انتقاله إلى برشلونة.

فرانس24/ أ ف ب

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