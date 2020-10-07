أمير الكويت يختار الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لتولي منصب ولي العهد

الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الذي سمي وليا للعهد الكويتي. صورة غير مؤرخة وزعتها وكالة الأنباء الكويتية.

قرر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الأربعاء تعيين شخصية من المؤسسة العسكرية، وهو نائب رئيس الحرس الوطني أخيه غير الشقيق الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، لتولي منصب ولي العهد، على أن يصوت البرلمان الخميس على التسمية التي زكتها العائلة الحاكمة في الدولة الخليجية الغنية بالنفط.

إعلان اقرأ المزيد

اختار أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الأربعاء شخصية من المؤسسة العسكرية، هو نائب رئيس الحرس الوطني أخيه غير الشقيق الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (80 عاما) ليتولى منصب ولي العهد.

ووافقت العائلة الحاكمة في الدولة الخليجية الغنية بالنفط على التسمية، على أن يصوت البرلمان عليه في جلسة من المتوقع أن تعقد الخميس ويعين خلالها الشيخ مشعل في منصبه الجديد.

وصرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح لوكالة الأنباء الحكومية "أسرة آل صباح الكرام باركت تزكية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد".

من هو الشيخ مشعل الصباح؟

ويشغل الشيخ مشعل منصب نائب رئيس الحرس الوطني بدرجة وزير منذ 2004، لكنه لم يتول فعليا أي حقيبة وزارية في حكومات الكويت المتعاقبة.

وجاء التغيير في وقت تواجه العائلة الحاكمة سلسلة من التحديات، من التطبيع مع إسرائيل والموازنة بين إيران والسعودية إلى إدارة أزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.

واختار الشيخ نواف ولي العهد المعروف بقربه من الأمير الراحل، بعد نحو أسبوع فقط على أدائه اليمين، رغم أنه كانت لديه مهلة عام للقيام بذلك.

ويعتبر الشيخ مشعل الرجل الأقوى في جهاز الحرس الوطني، الهيئة العسكرية المستقلة عن الجيش والشرطة التي تأسست في 1967، لدعم القوات المسلحة وهيئات الأمن العام ويقودها الشيخ سالم العلي الصباح.

بعيد عن الأضواء ويهوى القنص

ولد الشيخ مشعل في 1940 وهو الابن السابع لأمير الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر الصباح والأخ غير الشقيق للأمير الشيخ نواف.

وعرف عن الشيخ مشعل الذي يهوى القنص والرحلات البرية، بعده عن النشاط السياسي والصراعات بين أقطاب الأسرة الحاكمة على مدار السنوات الماضية.

وعاد الرئيس السابق للمباحث العامة في 2016 من رحلة علاج أجرى خلالها عملية ناجحة لم يعلن عن طبيعتها. ولا يعرف إن كان الشيخ مشعل سيبقى في منصبه بعد مصادقة مجلس الأمة على خيار الأمير.

هل سيحتفظ بمنصبه الأمني؟

ويرى الخبير الدستوري وأستاذ القانون العام في جامعة الكويت محمد الفيلي أن "النص القانوني لا يلزم ولي العهد بعدم العمل في مجال معين، ولكن يجب البحث في كل حالة على حدة عن أوجه التعارض المحتملة".

وقال ههنا إنه "حين يتولى ولي العهد منصبه، الأصل هو أنه يستطيع أن يمارس أي عمل لا يتعارض بطبيعته مع ولاية العهد، وهنا يطرح السؤال هل هذا المنصب بتبعاته الإدارية يثير أي تعارض؟".

وتتمتع دولة الكويت بحياة سياسية نشطة إلى حد ما تختلف مع الدول الخليجية النفطية الأخرى. ولديها برلمان منتخب يتمتع بصلاحيات تشريعية.

نقاش حول كورونا وتركيبة السكان

ومن المتوقع أن يركز النقاش السياسي الذي يتخلله في العادة خلافات بين الحكومة ومجلس الأمة، على مواجهة جائحة كوفيد-19 في الفترة القادمة.

وفي يونيو/حزيران الماضي، قال رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح إن الكويتيين يمثلون 30 بالمئة فقط من إجمالي السكان البالغ عددهم 4,8 مليون نسمة، معتبرا أن "الوضع المثالي للتركيبة السكانية أن تشكل نسبة الكويتيين 70 بالمئة".

وتواجه البلاد التي تنتج يوميا نحو 2,2 مليون برميل من النفط، أيضا عجزا في الميزانية.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك