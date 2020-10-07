إيران تعلن تسجيل حصيلة قياسية للوفيات اليومية بكوفيد-19

إيرانيون يضعون كمامات للوقاية من وباء كوفيد-19 في أحد شوارع طهران في في 27 أيلول/سبتمبر 2020

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طهران (أ ف ب)

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية الأربعاء وفاة 239 شخصا بسبب فيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حصيلة قياسية لضحايا كوفيد-19.

وتشهد إيران، أكثر دول الشرق الأوسط تضررا بكوفيد-19، تزايدا في معدلات الإصابة بالمرض في الأسابيع الأخيرة، ما دفع السلطات لاتخاذ إجراءات احترازية إضافية مثل إقفال أماكن عامة في طهران والتلويح بفرض غرامات على من يخالفون البروتوكولات الصحية.

وغداة تخطي الإصابات اليومية عتبة أربعة آلاف للمرة الأولى، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري في مؤتمرها الصحافي اليومي، وفاة 239 شخصا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

والحصيلة القياسية السابقة هي 235 وفاة في 24 ساعة، وتم الاعلان عن تسجيلها للمرة الأولى في 28 تموز/يوليو، ومرة ثانية في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر الحالي.

وبذلك، يرتفع العدد الاجمالي للوفيات الى 27,658، منذ الاعلان عن أولى الإصابات بكوفيد-19 في شباط/فبراير.

الى ذلك، أعلنت لاري أن العدد الاجمالي للإصابات وصل الى 483,844، مع تسجيل 4019 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وعاودت حالات الوفاة والإصابة الارتفاع منذ مطلع أيلول/سبتمبر، بعدما سجلت تراجعا كان الأكبر منذ أسابيع طويلة.

وفي ظل هذه الزيادات، فرضت محافظة طهران اعتبارا من السبت ولمدة أسبوع، إجراءات إغلاق جزئية على بعض الأماكن العامة مثل الجامعات والمراكز التربوية والمقاهي وصالات التدريب الرياضي والمتاحف وغيرها.

وتعيد السلطات بذلك اعتماد إجراءات طُبقت في فترات سابقة، وخُففت تدريجا اعتبارا من نيسان/أبريل للمساهمة في دفع العجلة الاقتصادية، لا سيما في ظل العقوبات القاسية التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على طهران في العام 2018 بعد انسحاب واشنطن بشكل أحادي من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.

ومنذ بدء تفشي الوباء، لم تعتمد إيران الإغلاق الكامل كالذي لجأت إليه العديد من دول العالم للحد من تفشي كوفيد-19 لاسيما خلال فترة آذار/مارس ونيسان/أبريل.

© 2020 AFP