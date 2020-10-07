استشارات نيابية في منتصف الشهر لتكليف رئيس حكومة جديد في لبنان

أنور عمرو ا ف ب/ارشيف

دراجة نارية لدى مرورها من أمام لافتة كتب عليها "من قلبي سلام لبيروت" في العاصمة اللبنانية بتاريخ 16 آب/اغسطس 2020

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بيروت (أ ف ب)

حدد الرئيس اللبناني ميشال عون 15 تشرين الأول/أكتوبر موعدا لبدء الاستشارات النيابية لتكليف رئيس حكومة جديد، بعد فشل محاولة أولى الشهر الماضي لتشكيل حكومة "مستقلين" يطالب بها الشارع والأسرة الدولية.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية في تغريدة أن "الرئيس عون حدد يوم الخميس ١٥ تشرين الاول/أكتوبر الجاري موعدا لاجراء الاستشارات النيابية لتكليف شخصية تشكيل الحكومة الجديدة".

وبعد أشهر من المشاورات غير المثمرة إثر تعيينه أواخر آب/أغسطس، اعتذر رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب في 26 ايلول/سبتمبر عن عدم تشكيل الحكومة الجديدة في ظل خلافات بين الأفرقاء على الحقائب الوزارية، ووسط مطالبات دولية متزايدة بحكومة تنفذ إصلاحات ضرورية لإخراج هذا البلد من أسوء أزمة اقتصادية يواجهها منذ عقود.

وندد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بـ"خيانة" الطبقة السياسية اللبنانية رغم التعهدات التي قطعتها له في أول ايلول/سبتمبر خلال زيارته الثانية للبنان.

وتعهدت الأحزاب السياسية لماكرون خلال زيارته بتشكيل حكومة تضم اختصاصيين ومستقلين في مهلة أسبوعين، من أجل الحصول على المساعدة الدولية اللازمة لإنهاض البلاد، عملا بمبادرة أطلقها بعد الانفجار المأساوي في مرفأ بيروت في 4 آب/اغسطس وفي وقت يشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية وسياسية واجتماعية في تاريخه.

وغالبا ما تكون استشارات التكليف شكلية في بلد قائم على منطق التسويات والمحاصصة، ويسبقها التوافق بين القوى الرئيسية على اسم رئيس الحكومة المكلّف قبل تسميته رسمياً. وينسحب المبدأ ذاته على تشكيلة الحكومة التي يضعها.

© 2020 AFP