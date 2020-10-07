الألماني غوتسه إلى أيندهوفن الهولندي

فابريس كوفريني ا ف ب

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برلين (أ ف ب)

وقع لاعب الوسط الهجومي الألماني ماريو غوتسه، بطل نهائي مونديال 2014، عقداً لمدة عامين مع أيندهوفن الهولندي، بعدما سمح له فريقه السابق بوروسيا دورتموند بالرحيل.

وكان غوتسه، صاحب هدف الفوز الوحيد لألمانيا في الوقت الإضافي ضد الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2014 في البرازيل، قد شارك في خمس مباريات فقط مع دورتموند في الدوري الألماني الموسم الماضي.

وقرر بوروسيا دورتموند عدم تجديد العقد مع غوتسه (28 عاما)، وبالتالي أصبح لاعباً بعقد حر، ما يمكنه من التوقيع بعد إغلاق باب الانتقالات، وبعدما وصلت مفاوضاته مع هيرتا برلين إلى حائط مسدود.

بدأ لاعب الوسط الهجومي مسيرته في بوروسيا دورتموند، وانتقل إلى بايرن ميونيخ في 2013، لكن سُمح له بالعودة إلى دورتموند بعد ثلاثة مواسم. وحقق آخر انتصاراته الدولية من أصل 63 مباراة مع منتخب ألمانيا العام 2017.

© 2020 AFP