الانتخابات الرئاسية الأمريكية: بايدن يرهن مشاركته في المناظرة الثانية بشفاء ترامب من فيروس كورونا

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رهن المرشح الديمقراطي جو بايدن الثلاثاء مشاركته في المناظرة التلفزيونية الثانية المقررة في 15 أكتوبر/تشرين الأول بشفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تماماً من إصابته بكوفيد-19. ويأتي تصريح بايدن في الوقت الذي أعلن فيه البيت الأبيض إصابة أحد مستشاريه وهو ستيفن ميلر بفيروس كورونا، وهي أحدث إصابة بالفيروس يجري الإبلاغ عنها بين الأفراد المقربين من ترامب منذ إعلان الرئيس الجمهوري مرضه الأسبوع الماضي.

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اشترط المرشح الديمقراطي إلى انتخابات البيت الأبيض جو بايدن الثلاثاء شفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تماما من فيروس كورونا لكي يشارك أمامه في المناظرة التلفزيونية الثانية المقررعقدها في 15 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وقال نائب الرئيس السابق للصحافيين "إذا كان لا يزال مصاباً بفيروس كورونا، فلا ينبغي أن نتناظر". وأضاف "أتطلّع إلى مناظرته، لكنّي آمل فقط بأن يُصار إلى اتّباع جميع البروتوكولات".

ستيفن ميلر مصاب بفيروس كورونا

وذكر مراسل لشبكة (إن.بي.سي) التلفزيونية على تويتر أن المستشار بالبيت الأبيض ستيفن ميلر أصيب بفيروس كورونا، وذلك في أحدث إصابة بالفيروس يجري الإبلاغ عنها بين الأفراد المقربين من الرئيس دونالد ترامب منذ إعلان الرئيس الجمهوري إصابته بكوفيد-19 الأسبوع الماضي.

وأبلغ ميلر رويترز بأنه كان يعمل عن بعد ويعزل نفسه منذ خمسة أيام وأن نتائج فحوصه جاءت إيجابية الثلاثاء.

وكانت كاتي زوجة ميلر، وهي متحدثة باسم مايك بنس نائب الرئيس، قد أصيبت بالفيروس في مايو/أيار.

10 أيام كحد أدنى

ووفقاً لإرشادات "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" فإنّ أي مصاب بالفيروس يجب أن يلازم منزله لمدة 10 أيام على الأقلّ اعتبارا من تاريخ ظهور الأعراض عليه لأول مرة، بينما قد يحتاج المصاب الذي تظهر عليه أعراض مرضية شديدة إلى البقاء في المنزل لمدة قد تصل إلى 20 يوماً.

وقال بايدن (77 عاماً) الذي يتقدّم حالياً على ترامب في نوايا التصويت على المستوى الوطني إنّ "هذه مشكلة خطيرة للغاية ، لذا سأسترشد ... بما يقوله الأطباء فهذا هو الأمر الصحيح الذي ينبغي القيام به".

وعلى مدى أشهر عديدة سخر ترامب وفريقه الانتخابي من الاحتياطات التي اتّخذها المرشّح الديمقراطي، متّهمين نائب الرئيس السابق بأنّه يحاول الاختباء من خلال تجنّب الناخبين وذلك بسبب احترامه الصارم للتدابير الواجب اتّباعها للوقاية من الفيروس ولالتزامه بإجراءات الحجر الصحّي التي فرضت في ولايته ديلاوير.

فوضى

وبعد مناظرة أولى سادتها الفوضى في 29 أيلول/سبتمبر، من المقرّر أن يتواجه ترامب وبايدن في مناظرة ثانية ستجري في 15 تشرين الأول/أكتوبر في ميامي.

وبعد ثلاثة أيام من مناظرته الأولى ضدّ بايدن، أعلن ترامب ليل الخميس-الجمعة أنّه وزوجته مصابان بالفيروس، علماً بأنّ أفراد أسرة الرئيس بمن فيهم زوجته نزعوا الكمامات عن وجوههم أثناء حضورهم المناظرة الأولى في القاعة في كليفلاند بولاية أوهايو.

وقال بايدن الثلاثاء "أعتقد أنّه سيتعيّن علينا اتّباع إرشادات صارمة للغاية هذه المرّة. لقد أصيب الكثير من الناس. إنها مشكلة خطيرة للغاية".

ومساء الاثنين عاد ترامب إلى البيت الأبيض إثر قضائه أربعة أيام في المستشفى للعلاج من مرض كوفيد-19 الذي لم يُشفَ منه تماماً بعد، وقد وجّه فوراً دعوة إلى الأمريكيين "للخروج" لكن مع "توخّي الحذر"، واعداً باستئناف حملته الانتخابية قريباً.

لكنّ الفريق الطبي للرئيس أكّد أن خروج ترامب من المستشفى لا يعني العودة الى الوضع الطبيعي. وأوضح طبيب الرئيس شون كونلي أنه "متفائل بحذر"، مشيراً إلى أن الأطباء لا يمكنهم أن يؤكّدوا أنّهم مرتاحون تماماً للوضع قبل أسبوع.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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