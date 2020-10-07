الاوغندي جوشوا شيبيتيغي يحطم الرقم القياسي العالمي في سباق عشرة آلاف متر

الاوغندي جوشوا شيبيتيغي بعد تحطيمه الرقم القياسي العالمي في سباق عشرة آلاف متر بقطعه المسافة بزمن 26:11.00 دقيقة في فالنسيا في 7 تشرين الاول/اكتوبر 2020

إعلان اقرأ المزيد

فالنسيا (إسبانيا) (أ ف ب)

حطّم الاوغندي جوشوا شيبيتيغي الرقم القياسي العالمي في سباق عشرة آلاف متر بقطعه المسافة بزمن 26:11.00 دقيقة في فالنسيا الاربعاء.

ومحى شيبيتيغي (24 عاما) بطل العالم في عشرة آلاف متر الرقم القياسي المسجل باسم الاثيوبي كينينيسا بيكيلي عام 2005 في بروكسل (26:17.53 دقيقة).

وسبق للاوغندي ان سلب من الاثيوبي الرقم القياسي العالمي لسباق خمسة آلاف متر في آب/أغسطس الفائت في موناكو بقطعه المسافة بزمن 12:35.36 دقيقة.

ومع استحواذه الآن على الرقمين القياسين في سباقي خمسة وعشرة آلاف متر، فرض شيبيتيغي بطل العالم ايضا في سباق اختراق الضاحية نفسه زعيما للمسافات الطويلة.

على الرغم من أن افضل زمن له في سباق عشرة آلاف متر كان في المركز الثامن عشر في التاريخ قبل الأربعاء، الا ان شيبيتيغي تواجد في ظروف مثالية لتحقيق رقم قياسي عالمي ثان في غضون شهرين فقط.

فقد أقامت الوكالة الهولندية التي تدير اعماله "غلوبال سبورتس كوميونيكايشن" هذا السباق خصيصا له، حيث استدعت ثلاثة عدائين للعب دور "أرانب السباق" لتحسين الاداء على اعلى مستوى، مع ميزة إضافية تتمثل في نظام الإضاءة الذي يؤمن الإيقاع على طول المسار، والذي تمت تجربته هذا العام ايضا في أوسلو وموناكو وبروكسل.

وسيجدد هذا الرقم القياسي العالمي الجديد، اضافة الى الذي حققته الاثيوبية ليتيسنبيت في سباق خمسة آلاف متر قبله بدقائق، النقاش حول "الأحذية السحرية"، إذ إن شركة نايكي للملابس الرياضية، والتي يرتدي شيبيتيغي وغيدي أحذيتها، أنتجت نموذجين جديدين من الأحذية، مصرح لهما من قبل الاتحاد الدولي لالعاب القوى، واعتبر البعض انهما يساعدان في تحسين الأداء بشكل كبير وهو ما لم تؤكده أي دراسة بعد.

© 2020 AFP