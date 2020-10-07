الرئيس اللبناني يحدد 15 أكتوبر موعدا لبدء الاستشارات النيابية لتكليف رئيس الحكومة الجديد

أعلنت الرئاسة اللبنانية الأربعاء أن الاستشارات النيابية لتكليف رئيس الحكومة الجديد ستنطلق في 15 أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن فشلت محاولة أولى الشهر الماضي لتشكيل حكومة "مستقلين" يطالب بها اللبنانيون والمجتمع الدولي تتقدمه فرنسا.

إعلان اقرأ المزيد

حدد الرئيس اللبناني ميشال عون تاريخ 15 أكتوبر/تشرين الأول موعدا لبدء الاستشارات النيابية لتكليف رئيس حكومة جديد، بعد فشل محاولة أولى قبل شهر لتشكيل حكومة "مستقلين" يطالب بها الشارع والأسرة الدولية.

وقالت الرئاسة اللبنانية في تغريدة الأربعاء إن "الرئيس عون حدد يوم الخميس 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري موعدا لإجراء الاستشارات النيابية لتكليف شخصية تشكيل الحكومة الجديدة".

الرئيس عون حدد يوم الخميس ١٥ تشرين الاول الجاري موعدا لاجراء الاستشارات النيابية لتكليف شخصية تشكيل الحكومة الجديدة — Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 7, 2020

وعقب أشهر من المشاورات غير المثمرة إثر تعيينه أواخر أغسطس/آب، اعتذر رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب في 26 سبتمبر/أيلول، عن عدم تشكيل الحكومة الجديدة في ظل خلافات بين الأفرقاء على الحقائب الوزارية، ووسط مطالبات دولية متزايدة بحكومة تنفذ إصلاحات ضرورية لإخراج هذا البلد من أسوء أزمة اقتصادية يواجهها منذ عقود.

وندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ"خيانة" الطبقة السياسية اللبنانية رغم التعهدات التي قطعتها له في أول سبتمبر/أيلول خلال زيارته الثانية للبنان.

وكانت الأحزاب السياسية تعهدت لماكرون خلال زيارته بتشكيل حكومة تضم اختصاصيين ومستقلين في مهلة أسبوعين، من أجل الحصول على المساعدة الدولية اللازمة لإنهاض البلاد، عملا بمبادرة أطلقها بعد الانفجار المأساوي في مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب، وفي وقت يشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية وسياسية واجتماعية في تاريخه.

وغالبا ما تكون استشارات التكليف شكلية في بلد قائم على منطق التسويات والمحاصصة، ويسبقها التوافق بين القوى الرئيسية على اسم رئيس الحكومة المكلف قبل تسميته رسميا. وينطبق المبدأ ذاته على تشكيلة الحكومة التي يضعها.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك