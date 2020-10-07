المكسيك تستعين بالجيش استعداداً لوصول إعصار من الفئة الرابعة

إليزابيث رويز ا ف ب/ا ف ب

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كانكون (المكسيك) (أ ف ب)

أمر الرئيس المكسيكي أندرس مانويل لوبيز أوبرادور الثلاثاء بنشر 5.000 عسكري في جنوب شرق البلاد استعداداً لوصول الإعصار دلتا "الشديد الخطورة" والمتوقّع أن يصل إلى بلاده الأربعاء.

وفي أحدث نشرة جوية قال المركز الأميركي للأعاصير ومقرّه في ميامي بولاية فلوريدا إنّ قوة الإعصار دلتا لم تنفكّ تتعاظم يوم الثلاثاء بحيث أصبح إعصاراً من الفئة الرابعة على سلّم من خمس درجات تصاعدية ترافقه رياح تصل سرعتها إلى 230 كلم/ساعة.

وحذّر المركز من أنّ دلتا أصبح "إعصاراً من الفئة الرابعة سيكون خطراً للغاية عندما سيضرب الأربعاء شبه جزيرة يوكاتان" في أقصى جنوب شرق المكسيك المطلّ على المحيط الأطلسي.

وفي كانكون، المنتجع الساحلي الكبير في المنطقة، قال السائح جوناثان روجرز لوكالة فرانس برس "لم نستفد من المكان. جئنا للاسترخاء من تداعيات فيروس كورونا وقضاء بعض الوقت في الهواء الطلق الرائع".

وقصد روجرز (30 عاماً) المنتجع الساحلي مع أفراد أسرته آتين من مكسيكو سيتي حيث عانوا شهوراً من قيود الحجر الصحي بسبب جائحة كوفيد -19.

وعصر الثلاثاء كان الإعصار على بُعد حوالي 420 كيلومتراً جنوب شرق جزيرة كوزوميل المكسيكية ويتقدّم بسرعة 26 كيلومتراً في الساعة.

ووضعت السلطات الطرف الشمالي لشبه جزيرة يوكاتان وجزيرة كوزوميل بأسرها في حالة تأهّب قصوى بسبب الدمار المتوقّع أن يُلحقه الإعصار بهاتين المنطقتين.

ومن المحتمل أن تزداد قوة الإعصار أكثر خلال الساعات الـ24 ساعة المقبلة قبل أن يصل إلى ولاية لويزيانا الأميركية ليل الخميس، بحسب المركز الأميركي للأعاصير.

واستعداداً لوصول الإعصار أمر الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بنشر 5000 جندي في هذه المنطقة.

وتتبع القوات التي تلقّت الأوامر بالانتشار إلى قوات البحرية وهي مدرّبة على المشاركة في مهام لتقديم الإغاثة للسكّان المنكوبين.

وعلى الرّغم من أنّ الإعصار دلتا لن يعبر كوبا، بحسب توقعات الأرصاد الجوية، إلا أن السلطات في هافانا أعلنت حالة "التأهّب" في العديد من أنحاء الجزيرة تحسّباً، بحسب ما أعلن الدفاع المدني الكوبي.

© 2020 AFP