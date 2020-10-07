الولايات المتحدة: ترامب يعلّق محادثات خطة تحفيز الاقتصاد الأمريكي إلى ما بعد الانتخابات

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علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحادثات بشأن خطة جديدة لتحفيز الاقتصاد الأمريكي المتضرر جرّاء كوفيد-19 إلى ما بعد الانتخابات، ما تسبب بتهاوي الأسهم في وول ستريت وشكل ضربة للتقدم الذي تم تحقيقه مؤخرا في المفاوضات التي تأجلت مرارا.

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تهاوت أسهم وول ستريت، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق المحادثات بشأن خطة جديدة لتحفيز الاقتصاد الأمريكي المتضرر جرّاء كوفيد-19 إلى ما بعد الانتخابات.

ترامب يغرد وأسهم وول ستريت تتهاوى

وبددت تغريدة ترامب التي نشرها بعد ظهر الثلاثاء التفاؤل الذي شهدته الأيام الأخيرة بعدما استأنفت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي محادثات مع وزير الخزانة ستيفن منوتشين بشأن إجراءات مرتبطة بقانون "كيرز" الذي خصص 2,2 تريليون دولار للتخفيف من وطأة الركود الاقتصادي الناجم عن كوفيد-19.

لكن ترامب استخدم نبرة بدت أكثر تصالحية مشيرا عبر تويتر إلى أنه سيوقّع فورا على مشروع قانون مرره الكونغرس يضمن حزمة ثانية من المساعدات تنطوي على إرسال شيكات بقيمة 1200 دولار للعاطلين عن العمل إضافة إلى تخصيص 135 مليار دولار للأعمال التجارية الصغيرة، وهي تدابير كانت مشمولة أساسا في المفاوضات.

If I am sent a Stand Alone Bill for Stimulus Checks ($1,200), they will go out to our great people IMMEDIATELY. I am ready to sign right now. Are you listening Nancy? @MarkMeadows @senatemajldr @kevinomccarthy @SpeakerPelosi @SenSchumer — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

وجاء إعلان ترامب بعد بضع ساعات من تكرار رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول دعوته لزيادة الإنفاق من أجل مساعدة أكبر قوة اقتصادية في العالم على مواجهة الركود الذي خلّف عشرات ملايين العاطلين عن العمل وتسبب بانكماش تاريخي في الربع الثاني من العام.

لكن ترامب اتّهم رئيسة مجلس النواب الديمقراطية بالتفاوض بسوء نية وطلب من زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بالتركيز بدلا من ذلك على تثبيت القاضية التي رشّحها لملء شاغر في المحكمة العليا.

وقال ترامب عبر تويتر "تطالب نانسي بيلوسي بـ2,4 تريليون دولار لمساعدة ولايات ديمقراطية تدار بشكل سيء وترتفع فيها معدلات الجريمة، وهي أموال لا علاقة لها بأي شكل من الأشكال بكوفيد-19"، مشيرا إلى رقم يختلف عن ذلك الذي ورد في آخر مقترح قدّمه الديمقراطيون.

وأضاف "قدّمنا عرضا سخيا للغاية بلغ 1,6 تريليون دولار وكالعادة، لا تتفاوض (بيلوسي) بحسن نية. أرفض طلبهم وأتطلع إلى مستقبل بلدنا".

The House & Senate should IMMEDIATELY Approve 25 Billion Dollars for Airline Payroll Support, & 135 Billion Dollars for Paycheck Protection Program for Small Business. Both of these will be fully paid for with unused funds from the Cares Act. Have this money. I will sign now! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

وتابع أنه بعد الانتخابات، التي شدد على أنه سيفوز فيها، "سنقر قانون تحفيز رئيسيا يركّز على الأمريكيين الذين يعملون بجد والأعمال التجارية الصغيرة".

وضربت تغريدة ترامب أيضا حماسة أوساط المتداولين في وول ستريت الذين كانوا يأملون بحزمة نقدية جديدة من الكونغرس، ما تسبب بتهاوي أسهم كل من "داو جونز" و"إس آند بي 500" بأكثر من واحد في المئة.

وأما منافس ترامب في الانتخابات جو بايدن، فقال إن الرئيس "أدار ظهره لكل عامل لم يستعد وظيفته بعد... أدار ظهره للعائلات التي تعاني لتسديد الإيجار وتأمين الطعام ورعاية أولادها".

"أقوى وأسرع"

وقال الرئيس إنه طلب من ماكونيل تركيز نشاط المجلس الذي يهيمن عليه الجمهوريون على تثبيت القاضية أيمي كوني باريت لشغل المقعد الذي شغر في المحكمة العليا الشهر الماضي إثر وفاة روث بادر غينسبورغ، وهو ما سيمنح المحافظين غالبية بستة مقاعد مقابل ثلاثة في الهيئة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال باول في مؤتمر اقتصادي إن تعافي الولايات المتحدة من تداعيات كوفيد-19 سيكون "أقوى وأسرع" إذا تم توفير مساعدات حكومية إضافية من شأنها التخفيف من سرعة خسارة الوظائف.

وقال إن "الدعم القليل سيؤدي إلى تعاف ضعيف، ويتسبب بصعوبات للعائلات والأعمال التجارية".

وتابع "حتى وإن ثبت أن الخطوات التي اتّخذت بناء على السياسات تفوق ما يستدعيه الوضع، فلن تذهب هدرا".

وشمل قانون كيرز الذي أقر عندما ضرب الوباء الولايات المتحدة في آذار/مارس دفعات أسبوعية إضافية بقيمة 600 دولار للعاطلين عن العمل وبرنامج قروض وإعانات للأعمال التجارية الصغيرة.

لكن انقضت مهلة هذه التدابير أواخر تموز/يوليو. وعلى الرغم من أسابيع المحادثات، إلا أن الهوة بقيت كبير بين بيلوسي ومنوتشين وغيرهما من كبار المسؤولين بشأن المبالغ الإضافية التي ينبغي تخصيصها في قانون آخر.

وكان من المفترض بأن يعيد أي إجراء ولو جزئيا الدفعات الأسبوعية للعاطلين عن العمل وبرنامج المساعدات للأعمال التجارية الصغيرة.

كما أنه كان سيقدم تمويلا إضافيا لشركات الطيران المتضررة بشدّة جرّاء الوباء والتي سرّحت أكثر من 30 ألف شخص مطلع تشرين الأول/أكتوبر بعد انقضاء فترة تقديم الأموال المخصصة لها بموجب قانون كيرز.

ودعا ترامب الكونغرس الثلاثاء لإقرار 25 مليار دولار لدعم قطاع الطيران.

مزيد من الإنفاق

وقال آرت هوغان من شركة "ناشونال سكيوريتيز" إن الأمل بإقرار الكونغرس مزيدا من الإنفاق لعب دورا أساسيا في المكاسب الأخيرة التي تحققت في وول ستريت لكن "هذا الباب الذي كان فيه شق صغير أوصد" الآن.

وأظهرت بيانات صدرت عن وزارة العمل الأسبوع الماضي أن وتيرة التوظيف في أيلول/سبتمبر تراجعت عن الشهر السابق إذ أضيف عدد مخيب للآمال من الوظائف بلغ 661 ألفا.

في الأثناء، تظهر البيانات أن أكثر من 800 ألف شخص قدّموا طلبات جديدة للحصول على مساعدات بطالة كل أسبوع، وهو عدد لا يزال أعلى من ذاك الذي تم تسجيله في أسوأ أسبوع شهدته أزمة 2008-2010 المالية العالمية.

وقال هوغان إن المتداولين شعروا بالرضا عندما رأوا أن وزير الخزانة وبيلوسي عادا إلى التفاوض الأسبوع الماضي، لكنهم الآن يشهرون بخيبة أمل.

وقال "تحوّل الأمر من رياح مؤاتية إلى رياح معاكسة بالنسبة لهذا السوق".

فرانس24/ أ ف ب

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