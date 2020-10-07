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اليونان: إدانة زعيم حزب "الفجر الذهبي" للنازيين الجدد بتهمة قيادة "منظمة إجرامية"

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منظر عام لقاعة المحكمة قبل محاكمة قادة وأعضاء حزب الفجر الذهبي اليميني المتطرف، في محكمة في أثينا، اليونان، 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
منظر عام لقاعة المحكمة قبل محاكمة قادة وأعضاء حزب الفجر الذهبي اليميني المتطرف، في محكمة في أثينا، اليونان، 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 © رويترز
نص : فرانس24 تابِع
3 دقائق

في إحدى أهم المحاكمات في التاريخ السياسي الحديث لليونان وبعد جلسات استماع استمرت خمس سنوات، دانت الأربعاء محكمة يونانية زعيم حزب "الفجر الذهبي" للنازيين الجدد نيكوس ميخالولياكوس ونحو 70 متهما آخرين بتهمة قيادة "منظمة إرهابية"، على خلفية مقتل مغني راب مناهض للفاشية يدعى بافلوس فيساس. ولاقى قرار الإدانة ترحيبا وتصفيق ما لا يقل عن 8 آلاف شخص احتشدوا خارج مقر المحكمة.

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عقب اعتراف القاتل بالجريمة، وبعد جلسات استماع استمرت خمس سنوات، دانت  محكمة يونانية الأربعاء زعيم حزب "الفجر الذهبي" للنازيين الجدد نيكوس ميخالولياكوس بتهمة قيادة "منظمة إرهابية".

ويحاكم ميخالولياكوس ونحو 70 متهما آخرين في قضية مقتل مغني راب مناهض للفاشية يدعى بافلوس فيساس، في إحدى أهم المحاكمات في التاريخ السياسي الحديث للبلاد.

Το πλήθος έξω από το Εφετείο πριν μερικά λεπτά #GDtrial

Publiée par Golden Dawn Watch sur Mercredi 7 octobre 2020

كما دانت المحكمة يورجوس روباكياس وهو كان ضمن مجموعة من حزب "الفجر الجديد" طاردت المغني وطعنته حتى الموت أمام مقهى في كيراتسيني، الضاحية الغربية لأثينا، في أيلول/سبتمبر 2013. واعترف القاتل بالجريمة، وهو يواجه عقوبة تصل إلى حد السجن المؤبد.

ولاقى قرار الإدانة ترحيب وتصفيق ما لا يقل عن 8 آلاف شخص احتشدوا خارج مقر المحكمة.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيّل للدموع وخراطيم المياه لتفريق محتجين مناهضين للفاشية ألقوا بكرات نار على قوات الأمن على هامش مظاهرة ضمت نحو 15 ألف شخص حسب تقديرات الشرطة.

فرانس24/ أ ف ب   

                  

   

                  

   

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