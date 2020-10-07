بوتين يأمل في حل "سلمي" للأزمة في قرغيزستان

فياشيسلاف اوسليدكو ا ف ب/AFP

متظاهرون يسيرون نحو مقر الحكومة في بشكيك في 5 تشرين الاول/اكتوبر 2020.

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موسكو (أ ف ب)

عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء عن امله في تسوية "سلمية" للأزمة السياسية في قرغيزستان التي يواجه رئيسها ضغوطا بعد إلغاء الانتخابات التشريعية والإفراج عن خصمه السياسي الرئيسي.

وقال بوتين في مقابلة مع التلفزيون الحكومي بثها الكرملين "نأمل أن تتم تسوية كل شيء بطريقة سلمية ونأمل في عملية سياسية ديموقراطية طبيعية (...) في أسرع وقت ممكن".

وتابع "إننا على تواصل مع جميع أطراف هذا النزاع، وآمل بعد عودة الوضع السياسي الداخلي إلى طبيعته، أن نواصل تنفيذ كل خططنا مع قرغيزستان".

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في قرغيزستان الثلاثاء إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت الأحد وأظهرت فوز الأحزاب القريبة من الرئيس سورونباي جينبيكوف الموالي لروسيا وسط اتهامات بشراء أصوات على نطاق واسع.

وأدى الإعلان عن النتائج إلى اندلاع أعمال عنف ليلا في العاصمة بشكيك أوقعت قتيلا وقام خلالها محتجون باقتحام مبان حكومية وإطلاق سراح شخصيات سياسية بارزة من بينها الرئيس السابق ألماظ بك أتامباييف.

وتراقب روسيا عن كثب الأزمة التي تذكر بثورتي 2005 و2010 اللتين أطاحتا بالرئيس آنذاك، إذ لديها قاعدة عسكرية في الجمهورية المجاورة للصين والبالغ عدد سكانها 6,5 مليون نسمة.

© 2020 AFP