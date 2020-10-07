تشديد الإجراءات الوقائية في عدة بلدان حول العالم تزامنا مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا

أمام ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم، قررت عدة بلدان التكثيف من إجراءات الوقاية. فقد قررت بلجيكا تضييق الخناق على الحياة الاجتماعية لمدة شهر عقب تسجيل 30 ألف حالة إصابة منذ 20 سبتمبر/أيلول 2020، وارتفاع المعدل اليومي للوفيات في البلاد. وأغلقت باريس أبواب المقاهي والحانات للحد من تفشي الوباء الفتاك. أما في الولايات المتحدة، فقد أمر حاكم نيويورك بإغلاق جزئي لبؤر تفشي الفيروس ومنع تقديم الطعام في المطاعم المغلقة.

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شددت العديد من البلدان حول العالم من تدابيرها للحد من تفشي فيروس كورونا، ففي بلجيكا، تم رصد 30 ألف حالة إصابة بكوفيد-19 منذ الـ20 من سبتمبر/ أيلول 2020. وفي باريس سمحت السلطات للمطاعم بفتح أبوابها بشرط عدم استقبال أكثر من ستة أشخاص على الطاولة الواحدة.

الولايات المتحدة

وفي الولايات المتحدة، ذكرت مراكزمكافحة الأمراض والوقاية منها الثلاثاء أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ سبعة ملايين و436278 منذ ظهور المرض فيها، بزيادة 39548 حالة على إحصائها السابق، وقالت إن عدد حالات الوفاة زاد 361 إلى 209560 حالة.

وسجلت المراكز إحصاءها الجديد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول في مقابل إحصائها السابق قبل يوم. ولا تعكس إحصاءات المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

روسيا

وسجلت روسيا الأربعاء 11115 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و248 ألفا و619 حالة.

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وقال مركز معالجة أزمة كورونا في البلاد إن 202 توفوا جراء المرض في الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 21865 حالة.

الصين

من جانبها، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين الأربعاء تسجيل سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في السادس من أكتوبر/تشرين الأول انخفاضا من 12 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج مضيفة أنها رصدت أيضا 24 حالة إصابة بلا أعراض.

وسجلت الصين 85489 حالة إصابة في المجمل بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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