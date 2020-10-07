رولان غاروس: تسيتسيباس في نصف النهائي للمرة الاولى في مسيرته

مارتان بورو ا ف ب/ا ف ب

اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس يحتفل بتأهله الى نصف نهائي بطولة رولان غاروس على حساب الروسي أندري روبليف في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2020.

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باريس (أ ف ب)

بلغ اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف سادسا عالميا الدور نصف النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة في كرة المضرب، إحدى البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب رولان غاورس للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية بفوزه على الروسي أندري روبليف الرابع عشر 7-5 و6-2 و6-3 الأربعاء.

وهي المرة الثانية التي يبلغ فيها تسيتسيباس دور الاربعة في بطولات الغراند سلام بعد الأولى في بطولة أستراليا المفتوحة عام 2019.

ويلتقي تسيتسيباس الخامس في البطولة في الدور المقبل مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش الاول أو الإسباني بابلو كارينيو بوستا السابع عشر.

وثأر تسيتسيباس لخسارته أمام روبليف في المباراة النهائية لدورة هامبورغ الالمانية في 21 ايلول/سبتمبر الماضي، وقبلها في الدور الاول لبطولة الولايات المتحدة على ملاعب فلاشينغ ميدوز العام الماضي محققا فوزه الاول على الروسي في ثلاث مواجهات بينهما.

واستهل روبليف، المصنف ثالثا عشر في البطولة، المباراة بأفضل طريقة ممكنة ونجح في كسر إرسال تسبتسيباس في الشوط السابع ليتقدم 4-3 ثم 5-3 وسنحت له فرصة حسم المجموعة الاولى في الشوط العاشر عندما كان متقدما 5-4، بيد أنه ارتكب أربعة أخطاء مباشرة مكنت اليوناني من رد التحية وإدراك التعادل 5-5 قبل أن يفعلها للمرة الثانية ويكسر ارسال روبليف في الشوط الثاني عشر وينهيها في صالحه 7-5 في 50 دقيقة.

وتابع تسيتسيباس انتفاضته في المجموعة الثانية وكسر ارسال روبليف في الشوط السادس ليتقدم 4-2 ثم في الثامن لينهيها في صالحه 6-2 في 32 دقيقة.

وحاول روبليف تدراك الموقف في المجموعة الثالثة لكنه سرعان ما خسر إرساله في الشوط الرابع ليتقدم تسيتسيباس 3-1 ثم 4-1 و5-2 ثم 5-3 قبل ان ينهيها 6-3 في 33 دقيقة.

وكسب تسيتسيباس 15 مجموعة متتالية حتى الآن في البطولة بعدما تخلف بمجموعتين نظيفتين أمام الإسباني خاومي مونار في الدور الأول.

قال تسيتسيباس (22 عاما) "أشعر براحة كبيرة في هذا الملعب (فيليب شاترييه) وعلى الرغم من أن بدايتي لم تكن جيدة وخسرت إرسالي، تذكرت كم أنا مقاتل كبير".

وأضاف "يتعلق الأمر أيضا بالقتال ومحاولة إيجاد حلول في اللحظات الصعبة. تمكنت من تشغيل عقلي".

في المقابل، توقف مشوار روبليف للمرة الثانية عند الدور ربع النهائي في افضل نتيجة له في البطولات الأربع الكبرى بعد الأولى عام 2017 في فلاشينغ ميدوز عندما خسر امام الاسباني رافايل نادال.

ويبقى عزاء روبليف ضمانه دخول نادي العشرة الأوائل في التصنيف العالمي الذي سيصدر الإثنين المقبل.

ويقدم روبليف أداء رائعا في العام الحالي حيث توج بثلاثة ألقاب حتى الآن في دورات أديلايد الأسترالية والدوحة، قبل فترة التوقف بسبب وباء كورونا المستجد، وهامبورغ الألمانية.

© 2020 AFP