رولان غاروس: ديوكوفيتش الى نصف النهائي للمرة العاشرة لملاقاة تسيتسيباس

توماس سامسون ا ف ب/ا ف ب

الصربي نوفاك ديوكوفيتش يحتفل بكسبه احدى النقاط في المباراة ضد الاسباني بابلو كارنيو بوستا في ربع نهائي بطولة رولان غاروس في السابع من تشرين الاول/أكتوبر 2020.

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باريس (أ ف ب)

بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول الدور نصف النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة في كرة المضرب، إحدى البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب رولان غاروس للمرة العاشرة في مسيرته الاحترافية بفوزه على الاسباني بابلو كارينيو بوستا السابع عشر 4-6 و6-2 و6-3 و6-4 الأربعاء.

وضرب ديوكوفيتش الذي بلغ نصف النهائي للمرة الـ38 في الغراند سلام حيث يسعى الى لقبه الثامن عشر والثاني في رولان غاروس بعد 2016، الجمعة مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس السادس عالميا والخامس في البطولة والذي تغلب على الروسي أندري روبليف 7-5 و6-2 و6-3.

وعانى ديوكوفيتش (33 عاما) كثيرا خلال المباراة وخصوصا في مجموعتها الأولى حيث كان مستواه متوسطا وتأثر بآلام في العنق والظهر والكوع.

واحتاج ديوكوفيتش إلى ثلاث ساعات و10 دقائق لتحقيق فوزه الرابع على كارينيو في خمس مواجهات جمعت بينهما حتى الآن.

وكسر كارينيو ارسال ديوكوفيتش في الشوط الخامس من المجموعة الاولى ليتقدم 3-2 ثم 4-2.

ورد ديوكوفيتش التحية للاسباني في الشوط الثامن مدركا التعادل 4-4 قبل ان يستعيد الأخير التقدم بكسر ارسال الصربي للمرة الثانية في الشوط التاسع ويكسب ارساله في الشوط العاشر منهيا المجموعة في صالحه 6-4 في 48 دقيقة.

ونجح ديوكوفيتش في كسر ارسال كارينيو في الشوط الرابع من المجموعة الثانية ليتقدم 3-1 ثم 4-1 و5-2 قبل ان يكسره للمرة الثانية في الشوط الثامن لينهيها في صالحه 6-2 في 37 دقيقة.

وتابع ديوكوفيتش صحوته وكسر ارسال كارينيو بوستا في الشوط الثاني من المجموعة الثانية ليتقدم 2-صفر ثم 3-صفر، لكن كارينيو رد التحية في الشوط الخامس مقلصا الفارق الى 2-3 قبل أن يدرك التعادل 3-3، بيد أن الصربي سرعان ما عوض بكسره إرسال الاسباني في الشوط الثامن ليتقدم 5-3 وانهاها في صالحه 6-3 في 44 دقيقة.

واشتدت لمنافسة بين اللاعبين في المجموعة الرابعة وفرض التعادل نفسه حتى الشوط السادس 3-3، قبل أن ينجح ديوكوفيتش في كسر إرسال الاسباني ليتقدم 4-3 ثم 5-3 قبل ان يحسمها 6-4 في 57 دقيقة.

© 2020 AFP