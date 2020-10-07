ريبورتاج: كامالا هاريس.. قصة كفاح لابنة مهاجرين قد تنتهي بها في منصب نائب الرئيس الأمريكي

صورة ملتقطة عن الشاشة. جو بايدن وكامالا هاريس. © فرانس24.

نص : فرانس24 تابِع | فيديو : سحر طارق 3 دقائق

يواظب فريق الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي جو بايدن على إقناع الناخبين الأمريكيين على التصويت لصالحه، في الاقتراع المقرر في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، والرهان هو المرشحة لمنصب نائب الرئيس كامالا هاريس، ابنة الأم الهندية والأب المنحدر من جامايكا، والتي أصبحت اليوم مصدر إلهام لتلاميذ مدرستها الابتدائية السابقة "ثاوزند أوكس". لكن هاريس تواجه انتقادات في عقر دارها بسبب سياستها المتشددة تجاه الاتجار بالمخدرات، والتي أدت إلى سجن آلاف الأمريكيين الأفاقة. وفي مناظرتها ضد مايك بنس تسعى هاريس إلى اجتياز خطوة إضافية نحو البيت الأبيض إلى جانب جو بايدن.