فيروس كورونا: فرنسا تسجل 18746 إصابة جديدة في حصيلة يومية قياسية منذ ظهور الوباء

مركز لإجراء فحوص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا. نانتس، فرنسا في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

لم يستبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اللجوء إلى فرض قيود جديدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بعد أن سجلت البلاد الأربعاء رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات اليومية بالوباء بلغ 18746 حالة.

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا ستفرض قيودا جديدة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، بعدما سجلت زيادة قياسية في عدد حالات العدوى الجديدة بوباء كوفيد-19 بلغت 19 ألف حالة.

وقال ماكرون في مقابلة أذاعتها قنوات التلفزيون الرئيسية في فرنسا "في الأماكن التي ينتشر فيها المرض بسرعة شديدة... ستكون هناك قيود جديدة".

فرانس24/ رويترز

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