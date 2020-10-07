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فيروس كورونا: فرنسا تسجل 18746 إصابة جديدة في حصيلة يومية قياسية منذ ظهور الوباء

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مركز لإجراء فحوص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا. نانتس، فرنسا في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
مركز لإجراء فحوص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا. نانتس، فرنسا في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2020. © رويترز.
نص : فرانس24 تابِع
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لم يستبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اللجوء إلى فرض قيود جديدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بعد أن سجلت البلاد الأربعاء رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات اليومية بالوباء بلغ 18746 حالة.

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا ستفرض قيودا جديدة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، بعدما سجلت زيادة قياسية في عدد حالات العدوى الجديدة بوباء كوفيد-19 بلغت 19 ألف حالة.

وقال ماكرون في مقابلة أذاعتها قنوات التلفزيون الرئيسية في فرنسا "في الأماكن التي ينتشر فيها المرض بسرعة شديدة... ستكون هناك قيود جديدة".

فرانس24/ رويترز

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