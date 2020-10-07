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قرغيزستان: استقالة رئيس الوزراء ومجلس التنسيق الشعبي يحل البرلمان

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متظاهر ملفوف بالعلم الوطني خلال تجمع حاشد في بيشكيك في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 ضد نتائج الانتخابات البرلمانية.
متظاهر ملفوف بالعلم الوطني خلال تجمع حاشد في بيشكيك في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 ضد نتائج الانتخابات البرلمانية. © رويترز
نص : فرانس24 تابِع
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أعلن برلمان قرغيزستان أن رئيس الوزراء كوبات بك بورونوف القريب من الرئيس الحالي استقال الثلاثاء، ليخلفه سياسي كان مسجونا وحرره الاثنين متظاهرون كانوا يحتجون على نتائج الانتخابات التشريعية.

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قدم الثلاثاء رئيس الوزراء في قرغيزستان كوبات بك بورونوف القريب من الرئيس الحالي استقالته ليخلفه سياسي كان مسجونا وحرره الاثنين متظاهرون كانوا يحتجون على نتائج الانتخابات التشريعية، وفقا لما أعلنه البرلمان.

وقال المكتب الإعلامي للبرلمان "انتخب سادير جاباروف رئيسا للوزراء في جمهورية قرغيزستان. اتخذ القرار خلال اجتماع طارىء للبرلمان"، مضيفا أن الاجتماع عقد في فندق بسبب استيلاء المتظاهرين على مقر البرلمان.

حل البرلمان

وقال مجلس التنسيق الشعبي الذي شكلته عدة أحزاب معارضة في قرغيزستان الأربعاء إنه اضطلع بجميع سلطات الدولة وحل البرلمان في خلاف مع حلفائه السابقين الذين يسعون لنقل السلطة من خلال المجلس التشريعي.

 

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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