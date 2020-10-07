مدريد تكشف عن خطة انعاش اقتصادي وبروكسل تقفل حاناتها ومقاهيها

خورخيه غيريرو ا ف ب/ارشيف

تظاهرات ضد القيود المفروضة لمكافحة كوفيد-19 في 22 أيلول/سبتمبر 2020 في ملقة في إسبانيا

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مدريد (أ ف ب)

مع استمرار انتشار جائحة كوفيد-19، كشفت إسبانيا الأربعاء عن خطة لتوفير 800 ألف وظيفة وانعاش الاقتصاد المنهار في حين تستعد بلجيكا الخميس لإغلاق الحانات والمقاهي في منطقة بروكسل.

وقال رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إن إسبانيا تنوي "توفير أكثر من 800 فرصة عمل جديدة" بفضل أموال وفرتها حطة الانعاش الأوروبية.

وستوزع مدريد على ست سنوات بين 2021 و2026 استخدام 140 مليار يورو منحتها بروكسل إلى إسبانيا لتصحيح وضعها الاقتصادي الذي تلقى ضربة قاسية جراء كوفيد-19 على ما أوضح سانشيز. وستكون إسبانيا ثاني أكبر مستفيد من الأموال الأوروبية بعد إيطاليا.

وفي الولايات المتحدة، حضر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء إلى المكتب البيضوي في البيت الأبيض غداة خروجه من المستشفى حيث تلقى العلاج إثر إصابته بوباء كوفيد-19. وأكد مستشاره الاقتصادي لاري كادلو لمحطة "سي إن بي سي" أن "الحكومة تعمل".

لكن متحدثا باسم البيت الأبيض ذكر أن دونالد ترامب لم يحضر الثلاثاء إلى المكتب البيضاوي، مناقضا ما قاله أحد مستشاري الرئيس الأميركي في وقت سابق.

وضع دونالد ترامب فجأة حدا الثلاثاء لمفاوضات مع الديموقراطيين حول مساعدات جديدة للأسر والشركات المتأثرة بالجائحة قبل أن يترك الباب مفتوحا أمام بعض الإجراءات المحددة.

وغرد الرئيس الأميركي "طلبت من ممثلي وقف التفاوض إلى ما بعد الانتخابات" متهما زعيمة الديموقراطيين في الكونغرس نانسي بيلوزي بعدم التفاوض "بحسن نية".

- قيادة الأركان الأميركية في الحجر -

أدى هذا القرار إلى تراجع كبير في بورصة وول ستريت فيما كان خبراء اقتصاد حذروا من أن غياب الدعم الحكومي الجديد قد يؤدي إلى لجم انتعاش الاقتصاد الأميركي.

وغداة عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض من المستشفى حيث أمضى ثلاثة أيام، وضعت قيادة الأركان الأميركية نفسها في الحجر الثلاثاء بعد اجتماعات مع المسؤول الثاني في خفر السواحل الذي ثبتت إصابته.

فإضافة إلى قائد الأركان الجنرال مارك ميلي بات كل الضباط الكبار في القوات الأميركية في الحجر ومن بينهم المسؤول الثاني في قيادة الأركان وقائد سلاح البحرية الأميركية وسلاح البر والجو فضلا عن جهاز قوة الفضاء والحرس الوطني ووكالة الاستخبارات العسكرية (أن أس ايه) والقوات الخاصة على ما قال مسؤول في البنتاغون.

وفي أوروبا، يتوالى فرض القيود الإضافية. فتغلق بروكسل الحانات والمقاهي الخميس حتى الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر للجم انتشار الفيروس الذي يتسارع في العاصمة البلجيكية.

- "وضع متوتر في بروكسل" -

أوضح رئيس المنطقة رودي فيرفورتن "نحن نواجه وضعا معقدا ومتوترا للغاية في بروكسل".

وهذه القيود الجديدة شبيهة بتلك التي تطبق منذ الثلاثاء في باريس وفي المقاطعات الثلاث المحاذية لها.

أما مدينتا برلين وفرانكفورت الألمانيتان فقد أعلنتا الثلاثاء اعتماد حظر تجول من الساعة 23,00 إلى السادسة صباحا مع قيود على النشاطات الاجتماعية.

في رومانيا سيقوم عناصر من الشرطة باللباس المدني بدوريات للدفع إلى احترام وضع الكمامة الإلزامي في بعض الأماكن العامة.

وفي العالم، تسبب الوباء بما لا يقل عن مليون و51 ألفا و149 وفاة منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين بظهور المرض نهاية كانون الأول/ديسمبر استنادا إلى تعداد انجزته الأربعاء وكالة فرانس برس.

وقال المفوض السامي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غرنادي من جهته إنه مصاب بفيروس كورونا المستجد إلا أن أعراضه طفيفة.

- أكثر ثراء -

لكن الجائحة لا تخلف تأثيرات سلبية فقط فقد زادت ثروات أصحاب المليارات لتصل إلى مستويات قياسية بفضل انتعاش كبير في الأسواق المالية استفادت منه الشركات العملاقة في مجال التكنولوجيا والصحة على ما أظهرت دراسة نشرت الأربعاء.

ففي نهاية تموز/يوليو، قاربت الثروة المتراكمة لإصحاب المليارات 10200 مليار دولار على ما أوضحت الدراسة التي أجراها مصرف "يو بي أس" السويسري لإدارة الثروات ومكتب التدقيق بالحسابات والاستشارات "بي دبليو سي" متجاوزة المستوى القياسي السابق المسجل العام 2017 (8900 مليار دولار).

وقد تفاقم الوضع في في الهند حيث يعمل أكثر من عشرة ملايين طفل بين سن الخامسة والرابعة عشرة رغم قانون يحظر ذلك، مع انتشار فيروس كورونا المستجد الذي عاث فسادا بالاقتصاد وأدى إلى إغلاق المدارس لأشهر طويلة.

وقال داناجاي تينغال المدير التنفيذي لمنظمة باشبان باشاو اندولان لمكافحة عمالة الأطفال "في حال لم نعتمد فورا مسارا تصحيحيا فأن الوضع سيستكمر بالتفاقم".

© 2020 AFP