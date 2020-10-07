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ناغورني قره باغ: نزوح عدد كبير من سكان مدينة ستيباناكرت هربا من المعارك

موفد فرانس24 الخاص إلى العاصمة الأرمينية يريفان. © فرانس24.

نص : محمد فرحات | فيديو : محمد فرحات 3 دقائق

أفاد موفد فرانس24 الخاص إلى العاصمة الأرمينية يريفان، بتواصل المعارك ليلة الثلاثاء الأربعاء بين القوات الأذرية وقوات إقليم ناغورني قره باغ، ما اضطر عدد كبير من سكان مدينة ستيباناكرت خصوصا الأطفال والنساء، إلى النزوح هربا من هذا النزاع الذي يشتد. وفي السياق، قال محمد فرحات إن "القوات الأذرية، بحسب وزارة الدفاع الأرمينية، قد سعت إلى التوغل في أراضي الإقليم وكسب مساحات أكبر، لكنها قوبلت بصد من القوات الأرمينية التي تمكنت من تحطيم ما لا يقل عن 20 قطعة عسكرية.. واستهدفت بصاروخ محطة لتوليد الوقود". مضيفا "في المقابل، نشرت وزارة الدفاع الأذرية صورا لمدينة جبرائيل التي وقعت تحت سيطرتها".