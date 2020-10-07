نهائي الدوري الأميركي: ليكرز يحسم المباراة الرابعة ويتقدم 3-1

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اورلاندو (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

حسم لوس أنجليس ليكرز المباراة الرابعة في نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وتقدم 3-1 بفوزه الثلاثاء على ميامي هيت 102-96 في فقاعة وورلد ديزني في أورلاندو حيث يستكمل الموسم بسبب فيروس "كوفيد-19".

وبعد أن خسر المباراة الثالثة الأحد 104-115 رغم افتقاد ميامي لنجميه بام أديبايو والسلوفيني غوران دراغيتش، عاد ليكرز الثلاثاء وقطع شوطا هائلا نحو إحراز اللقب للمرة الأولى منذ 2010 والسابعة عشرة في تاريخه بعد مباراة متقاربة جدا حتى دقائقها الأخيرة حين نجح ليبرون وجيمس ورفاقه في الابتعاد بفارق 9 نقاط.

ويدين ليكرز بفوزه الى "الملك" جيمس وأنتوني ديفيس، إذ سجل الأول 28 نقطة مع 12 متابعة و8 تمريرات حاسمة، فيما عوض الثاني أداءه المخيب جدا في المباراة الثالثة التي اكتفى فيها بـ15 نقطة بعدما خسر الكرة خمس مرات في الشوط الاول وارتكب ثلاثة اخطاء مبكرة ما تسبب بجلوسه لفترة طويلة على مقاعد البدلاء، وذلك بتسجيله 22 نقطة مع 9 متابعات و4 تمريرات حاسمة.

ولعب ديفيس دورا مفصليا في وضع فريقه على بعد فوز من لقب انتظره طيلة عقد من الزمن، بتسجيله سلة ثلاثية في آخر 39 ثانية قضى بها على آمال هيت بالعودة بعدما وسع الفارق الى تسع نقاط 100-91.

كما ساهم الأداء الدفاعي لليكرز بهذا الفوز بعدما نجح في الحد من خطورة جيمي باتلر الذي تعملق في المباراة الثالثة بتسجيله 40 نقطة و13 تمريرة حاسمة و11 متابعة، لكنه اكتفى الثلاثاء بـ22 نقطة مع 10 متابعات و9 تمريرات حاسمة.

وفي حين استمر غياب دراغيتش بسبب الإصابة، استعاد هيت خدمات أديبايو الثلاثاء لكن مساهمته كانت غير كافية إذ سجل 15 نقطة مع 7 متابعات، فيما تألق تايلر هيرو بتسجيله 21 نقطة من دون أن يجنب فريق المدرب إيريك سبويلسترا الهزيمة.

وسيحاول هيت تأجيل الحسم والمحافظة على أمله باللقب الرابع بعد أعوام 2006 بقيادة دواين وايد وشاكيل أونيل و2012 و2013 بقيادة الأول و"الملك" جيمس بالذات، وذلك حين يخوض الفريقان المباراة الخامسة الجمعة.

© 2020 AFP