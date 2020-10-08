أفغانستان: ترامب يعتزم سحب آخر جندي أمريكي من أفغانستان بحلول عيد الميلاد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء في تغريدة على تويتر أنه يعتزم سحب آخر الجنود الأمريكيين من أفغانستان بحلول عيد الميلاد. وكانت الإدارة الأمريكية قد وقّعت في 29 فبراير/شباط اتفاقا مع طالبان ينصّ على سحب كل القوات الأمريكية من أفغانستان في أجل أقصاه منتصف عام 2021 على أبعد تقدير. والتزمت طالبان في المقابل بالانخراط في مفاوضات سلام مع الحكومة الأفغانية. وبلغ عدد الجنود الأمريكيين في أفغانستان في سبتمبر/أيلول 8600 جندي.

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء عزمه على سحب آخر جندي أمريكي من أفغانستان بحلول عيد الميلاد، أي قبل أشهر من الموعد المحدّد في الاتفاق الموقّع بين واشنطن وحركة طالبان لإنهاء أطول حرب في تاريخ الولايات المتّحدة.

وفي سبتمبر/أيلول كان عديد القوات الأمريكية في أفغانستان يبلغ 8600 جندي، لكنّ البنتاغون أشار يومها إلى أنّه بصدد التحضير لمرحلة انسحاب جديدة.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر "علينا أن نعيد العدد الصغير المتبقّي من رجالنا ونسائنا الشجعان الذين ما زالوا يخدمون في أفغانستان إلى الوطن بحلول عيد الميلاد!".

ومنذ سنوات يعد الملياردير الجمهوري الساعي للفوز بولاية ثانية في انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني "بوضع حدّ للحروب التي لا تنتهي"، وهو لم يخفِ أمله في تسريع الانسحاب مع اقتراب موعد الانتخابات.

وكانت إدارة ترامب قد وقّعت في 29 فبراير/شباط اتفاقا تاريخيا مع حركة طالبان نصّ على سحب كل القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول منتصف عام 2021 على أبعد تقدير، مقابل التزامات أمنية من الحركة المتطرفة وانخراطها في مفاوضات سلام مباشرة مع حكومة كابول.

وبعد تأخرها أشهرا عدّة، بدأت هذه المفاوضات في سبتمبر/أيلول لكنّها لم تسفر حتى اليوم عن أيّ اتفاق لوقف إطلاق النار أو حتى لخفض حدّة العنف.

فرانس24/ أ ف ب

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