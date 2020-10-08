أكثر من أربعة آلاف إصابة يومية جديدة بكورونا في ألمانيا للمرة الأولى منذ نيسان/ابريل

توبياس شوارتز ا ف ب/AFP

شارات تدعو الى الالتزام بالتدابير الصحية على الارض في برلين في 6 تشرين الاول/اكتوبر 2020.

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فرانكفورت (أ ف ب)

تجاوز عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا المستجد الأربعة آلاف الأربعاء للمرة الأولى منذ بداية نيسان/ابريل حين كانت البلاد تلزم اجراءات العزل، كما أفادت أرقام رسمية بينما يثير ارتفاع عدد المصابين من جديد قلق الحكومة.

واشار معهد روبرت كوخ لمراقبة الوضع الصحي على موقعه الالكتروني الى ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات الأربعاء إلى 310 آلاف و144، بزيادة 4058 عن اليوم السابق.

وكان عدد الإصابات تجاوز عتبة الأربعة آلاف للمرة الأولى في 11 نيسان/إبريل في أوج إجراءات العزل، وفق بيانات المعطيات التاريخية لوكالة فرانس برس.

ويأتي هذا الارتفاع فيما ستبدأ عطل الخريف قريبا في قسم كبير من البلاد ومع دعوة حكومة المستشارة أنغيلا ميركل الى الحد من السفر.

واتفقت المناطق أيضا الأربعاء على قيود سفر أكثر تشددا مع حظر الإقامة في الفنادق أو الشقق السياحية للمسافرين من المناطق ذات المخاطر على المستوى الوطني.

مع معدل يتجاوز 50 حالة لكل مئة ألف نسمة خلال أسبوع، وهو ما يتطلب بحسب قواعد السلطات قيودا جديدة، تكون بعض دوائر برلين ومدينة بريمن وكذلك الدوائر الواقعة الى الشمال الغربي وقرب شتوتغارت دخلت ضمن هذه الفئة.

في مواجهة الزيادة المقلقة في عدد الإصابات الجديدة، أعلنت برلين والمركز المالي فرانكفورت حيث يقترب معدل الإصابة من 50 لكل مئة ألف، الثلاثاء عن فرض حظر تجول وتقييد التواصل الاجتماعي.

في العاصمة الألمانية، يتعين إغلاق معظم المحلات التجارية وكذلك جميع المطاعم والحانات اعتبارا من الساعة الحادية عشرة مساء حتى الساعة السادسة صباحا اعتبارا من السبت وحتى 31 تشرين الأول/اكتوبر على أقرب تقدير.

وقال الناطق باسم الحكومة الألمانية شتيفن سايبرت الأربعاء إن الارتفاع الجديد في الحالات "وخصوصا في بعض المدن الكبرى" لم يعد "يعزى الى بؤر معزولة وانما يثير مخاوف من انتشار أوسع نطاقا للفيروس".

وسيعقد وزير الصحة الالماني ينس شبان ومدير معهد كوخ لوثار فيلر مؤتمرا صحافيا في وقت لاحق الخميس.

© 2020 AFP