إطلاق سراح الناشطة الحقوقية نرجس محمدي في إيران

عطا كيناري ا ف ب/ارشيف

إيرانيات يضعن الكمامة للوقاية من فيروس كورونا في أحد الاسواق في طهران، في 4 آب/أغسطس 2020

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طهران (أ ف ب)

أطلق سراح الصحافية والناشطة الإيرانية من أجل حقوق الإنسان نرجس محمدي بعد خفض عقوبتها في السجن، على ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية التابعة للسلطة القضائية الإيرانية.

وكانت نرجس محمدي متحدثة باسم مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران، الذي أسسته المحامية شيرين عبادي الحائزة جائزة نوبل للسلام العام 2003.

وكانت تمضي عقوبة بالسجن عشر سنوات لإدانتها بتهمة "تأسيس وترؤس مجموعة غير قانونية"، عند توقيفها وإيداعها السجن في ايار/مايو 2015.

وأعلن مسؤول السلطة القضائية في محافظة زنجان (شمال غرب) اسماعيل صادقي نياراكي في تصريحات نقلتها وكالة ميزان أونلاين أنه "تم تخفيض العقوبة (...) وأُطلق سراحها".

وكانت منظمة "مراسلون بلا حدود" الدولية للدفاع عن الصحافة أفادت أنه تم نقل الصحافية "بالقوة" في كانون الأول/ديسمبر 2019 من سجن إيوين في طهران حيث كانت معتقلة منذ أيار/مايو 2015 إلى سجن زنجان.

وأكد زوج الصحافية إطلاق سراحها في تغريدة.

وكتب تقي رحماني "أطلق سراح نرجس من سجن زنجان في الساعة الثالثة صباحا (11,30 ت غ) أتمنى الحرية لجميع المعتقلين".

وكان محامي الناشطة محمود بهزادي راد طالب في حزيران/يونيو بالسماح لها بالخروج من السجن لتلقي العلاج لإصابتها بمرض في الرئتين على حد قوله.

وأصدرت إيران أذونا بالخروج أو تخفيضات عقوبات لأكثر من مئة ألف معتقل إيراني للحد من تفشي وباء كوفيد-19 في سجونها، لكن هذه الإجراءات لم تشمل نرجس محمدي.

ورأت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشال باشليه الثلاثاء أنه من "المهم للغاية" أن تعمد إيران، الدولة التي تشهد أكبر تفش لفيروس كورونا المستجد في الشرق الأوسط، إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين في ظل انتشار الفيروس في السجون.

وأسفر الوباء عن مقتل 27658 شخصا من أصل 483,844 إصابة في إيران، بحسب الارقام الرسمية.

وصنفت إيران في المرتبة 173 (من أصل 180 بلدا)، في آخر ترتيب دولي لحرية الصحافة وضعته مراسلون بلا حدود.

© 2020 AFP