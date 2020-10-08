 تخطي إلى المحتوى الرئيسي
البث المباشر
#دونالد ترامب
#فيروس كورونا
فرنسا
الأخبار المغاربية
الشرق الأوسط
الأكثر قراءة
احذر الأخبار الكاذبة

الجزائر: السجن عشر سنوات للناشط في الحراك ياسين مباركي بتهمة "التحريض على الإلحاد"

نشرت في:

مظاهرة للحراك الشعبي في الجزائر. 28 فبراير/شباط 2020.
مظاهرة للحراك الشعبي في الجزائر. 28 فبراير/شباط 2020. © أ ف ب (أرشيف).
نص : فرانس24 تابِع
3 دقائق

قضت محكمة جزائرية الخميس بالسجن عشر سنوات نافذة للناشط المعروف في الحراك الشعبي ياسين مباركي، بعد إدانته بتهمة "التحريض على الإلحاد" و"المساس بالمعلوم من الدين"، حسبما أفادت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان. وخلال المحاكمة التمست النيابة العامة السجن ثماني سنوات للمتهم، ونادرا ما يصدر القاضي حكما يزيد عن طلب النيابة.

إعلان

حكم على الناشط المعروف في الحراك الشعبي في الجزائر ياسين مباركي الخميس، بالسجن عشر سنوات بعد إدانته بتهمة "التحريض على الإلحاد و"المساس بالمعلوم من الدين"، حسما أفادت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وقال سعيد صالحي نائب رئيس الرابطة "حكم على مباركي بالسجن عشر سنوات مع النفاذ وفرضت عليه غرامة قدرها عشرة ملايين دينار (66 ألف يورو)" معربا عن صدمته "لهذا الحكم القاسي في حق مواطن اكتفى بالتعبير عن رأيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

ويعتبر هذا القرار أقسى حكم يصدر في حق أحد ناشطي الحراك منذ بدء هذه الحركة الاحتجاجية في فبراير/شباط 2019.

وخلال المحاكمة طلبت النيابة العامة السجن ثماني سنوات للمتهم. ونادرا ما يصدر القاضي حكما يزيد عن طلب النيابة العامة.

وقرر مباركي الذي يدفع ببراءته استئناف الحكم وفق ما أكد صالحي، الذي أوضح أن مباركي كان ملاحقا بتهم "التحريض على الإلحاد" و"المساس بالمعلوم من الإسلام" و"التحريض على التمييز والكراهية".

وشدد على أنها "قضية تندرج في إطار حرية المعتقد والتعبير" مطالبا بإلغاء المحاكمة والإفراج عن ياسين مباركي وإسقاط الملاحقات في حقه.

وكان مباركي (52 عاما) المنخرط جدا في الحراك الشعبي في الجزائر، أوقف في 30 سبتمبر/أيلول بعد تفتيش منزله.

وفي السياق، قال أحد أصدقائه في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الفرنسية بعدما حضر جلسة المحاكمة، إن عناصر الشرطة عثروا على ما يبدو في منزله على نسخة قديمة من القرآن "مع صفحة ممزقة" في داخله بسبب قدم المصحف.

فرانس24/ أ ف ب              

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24

Download_on_the_App_Store_Badge_AR_RGB_blk_102417 google-play-badge_AR
الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.