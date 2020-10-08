الدوري الأميركي للمحترفين: انخفاض في عدد مشاهدي النهائي جراء تضارب المواعيد

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نيويورك (أ ف ب)

انخفضت بشكل كبير نسبة المشاهدين للمباريات الأربع الأولى من نهائي الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة، مقارنة بالعام الماضي، نتيجة روزنامة بدّل معالمها تفشي جائحة كوفيد-19، وأدى إلى تضارب غير مسبوق في مواعيد الأحداث الرياضية.

وجذبت المباراة الثالثة في سلسلة مواجهات لوس أنجلس ليكرز وميامي هيت، 5,9 مليون مشاهد فقط في الولايات المتحدة، وهو رقم قياسي منخفض منذ بدء بث المباريات النهائية في 1982.

ولم يتجاوز عدد مشاهدي أي من المباريات الأربع الأولى لهذا النهائي عتبة 8 ملايين، ما يضعها في المراكز الأربعة الأولى من بين أسوأ عدد للمشاهدات في العصر الحديث.

وربط العديد من النواب الجمهوريين والمعلقين المحافظين هذا التراجع على الفور، بما اعتبروه تسييساً للدوري الأميركي للمحترفين.

وبعد نقاش مع لاعبيها، كانت رابطة دوري كرة السلة اختارت إدراج عبارة "حياة السود مهمة" في ملاعب هذا الموسم. كما سُمح للاعبين بوضع رسائل وعبارات مدنية على قمصانهم في المكان المعتاد لأسمائهم.

وكتب السيناتور الأميركي تيد كروز في تغريدة على تويتر إن "الرابطة الوطنية لكرة السلة تسعى عن قصد إلى (1) إهانة جماهيرها، (2) تحويل كل لعبة إلى درس في السياسة اليسارية"، مضيفاً أن "هذا غباء".

وفي نهاية آب/أغسطس الماضي، حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن نشاط الدوري الأميركي للمحترفين سينتهي به الأمر "بتدمير كرة السلة".

لكن بالنسبة إلى المستشار والمدير التنفيذي السابق لشبكة "فوكس سبورتس" باتريك كريكس، فإن تراجع المشاهدات يرجع أساساً إلى "المنافسة القوية" التي يواجهها الدوري الأميركي للمحترفين.

ففي سابقة تاريخية بالرياضات الأميركية الكبرى، فإن كل البطولات الأربع الكبرى، كرة السلة والهوكي والبيسبول وكرة القدم الأميركية، لُعبت في الوقت نفسه خلال أيلول/سبتمبر.

وسجلت جميع الأحداث الرياضية في الأسابيع القليلة الماضية انخفاضات كبيرة. وكان على الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة، مواجهة دونالد ترامب أيضاً الذي أعلن إصابته بكوفيد-19 في نهاية الأسبوع واستحوذ على كامل الاهتمام الإعلامي.

ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض مساء الثلاثاء، بدأت ترتفع أعداد المشاهدين في المباراة الرابعة لتصل إلى 7,54 مليون مشاهد.

وفي مقابلة مع شبكة "إي أس بي أن" الرياضية الأحد، جدد رئيس الرابطة الوطنية لكرة السلة آدم سيلفر التزام الرابطة بالعدالة الاجتماعية والمساواة العرقية، لكنه قال إنه يتوقع "عودة إلى الوضع الطبيعي" في الموسم المقبل، مع ظهور عدد أقل من الرسائل على الهواء.

© 2020 AFP