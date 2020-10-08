انكلترا تستعد لمواجهة بلجيكا بثلاثية في مرمى ويلز وديا

غلين كيرك تصوير مشترك/ا ف ب

كونور كودي (يسار) ودومينيك كالفرت-لوين يحتفلان بهدف الاول مع انكلترا ضد ويلز على ملعب ويمبلي في لندن في 8 تشرين الاول/اكتوبر 2020

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لندن (أ ف ب)

استعدت انكلترا بأفضل طريقة لمباراتها المرتقبة امام ضيفتها بلجيكا على ملعب "ويمبلي" الاحد ضمن منافسات دوري الامم الاوروبية، بتغلبها الخميس بثلاثية نظيفة وديا على جارتها ويلز في لقاء سجل خلاله ثلاثة لاعبين أول أهدافهم مع منتخب بلادهم.

وحملت الاهداف توقيع كل من دومينيك كالفرت-لوين (26)، كونور كودي (53) وداني اينغز الثالث (63)، حيث كانت المرة الاولى التي يسجل فيها ثلاثة لاعبين اول اهدافهم في مباراة واحدة لانكلترا منذ العام 1963.

وتستضيف انكلترا بلجيكا الاحد والدنمارك الاربعاء في الجولتين الثالثة والرابعة تواليا من منافسات المجموعة الثانية لدوري الامم الاوروبية، بعد ان استهلت النسخة الثانية من المسابقة القارية بمباراتين خارج الديار حيث تفوقت بهدف نظيف على ايسلندا قبل ان تتعادل سلبا مع الدنمارك في كوبنهاغن.

وشهدت المباراة خوض كل من مهاجم ايفرتون كالفرت-لوين المتألق هذا الموسم وجناح ارسنال الشاب بوكايو ساكا (19 عاما) اولى مبارياتهما بقميص منتخب الاسود الثلاثة حيث لعبا أساسيين.

ويتصدر كالفرت-لوين (23 عاما) ترتيب هدافي الـ "برميرليغ" برصيد ستة اهداف في اربع مباريات ساهمت في تحقيق "توفيز" العلامة الكاملة واعتلائه الصدارة، كما سجل ثلاثة أهداف في منافسات كأس الرابطة.

وأبقى المدرب غاريث ساوثغيت العديد من لاعبيه الاساسيين على مقاعد البدلاء في مواجهة ويلز الذي يدربه اسطورة مانشستر يونايتد راين غيغز، ابرزهم لاعبي مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد والمدافع هاري ماغواير العائد الى التشكيلة وظهير ليفربول ترنت الكسندر-ارنولد، فيما غاب هاري كاين وجايدون شانشو ورحيم ستيرلينغ عن قائمة المباراة حيث من المتوقع ان يشاركوا امام بلجيكا الاحد.

واستبعد مدرب "الأسود الثلاثة" ماغواير (27 عاما) من تشكيلته نهاية آب/أغسطس الماضي حينما كان يستعد لمواجهة أيسلندا والدنمارك، بعد صدور حكم بالسجن لمدة 21 شهرا و10 أيام مع وقف التنفيذ بحقه من المحكمة الجنائية في جزيرة سيروس اليونانية بتهمة الاعتداء.

ولم يستدع ساوثغيت مهاجم مانشستر يونايتد مايسون غرينوود ولاعب وسط مانشستر سيتي فيل فودن بعد استبعادهما من معسكر المنتخب في أيسلندا في السابع من أيلول/سبتمبر المنصرم بسبب خرقهما قوانين البروتوكول الصحي للحماية من الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

ونجح كالفرت-لوين في هز الشباك من مباراته الاولى عندما وصلته عرضية من المتألق الآخر هذا الموسم مع استون فيلا جاك غريليش الذي كان يخوض اول مباراة دولية أساسيا (دخل امام الدنمارك بديلا) تابعها مهاجم ايفرتون رأسية (26).

وأتيحت فرصة لكودي الذي كان يخوض مباراته الدولية الثانية عندما وصلته الكرة في المنطقة الا ان تسديدته علت العارضة (38).

ونجح كودي في تسجيل باكورة اهدافه مع منتخب بلاده عندما رفع كيران تريبييه الكرة من ضربة ثابتة عن الجهة اليمنى نحو القائم الثاني تابعها المدافع بيسراه على الطائر (53).

وأضاف اينغز قناص فريق ساوثمبتون الهدف الثالث والاول له مع منتخب بلاده عندما وصلته الكرة من رأسية البديل تايرون مينغز تابعها مقصية في الشباك (63).

وكانت هذه المباراة الثالثة فقط لاينغز مع انكلترا والاولى بعد غياب خمس سنوات.

وشهدت المباراة دخول ريسي جيمز وهارفي بارنز بديلين في مباراتهما الدولية الاولى.

© 2020 AFP