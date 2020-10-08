بطولة إيطاليا: إبراهيموفيتش لا يزال مصابا بفيروس كورونا

ميغيل مدينا ا ف ب

مهاجم ميلان السويدي زلاتان إبراهيموفيتش يحتفل بتسجيل الهدف الثاني لفريقه في مرمى بولونيا في منافسات المرحلة الاولى للدوري الايطالي في سان سيرو، في 21 ايلول/سبتمبر 2020

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روما (أ ف ب)

أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم الخميس أن نجمه المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لا يزال مصابا بفيروس كورونا المستجد، بعدما جاءت نتائج الاختبار التي خضع لها إيجابية.

ويبدو أن إبراهيموفيتش لن يلحق بدربي مدينة ميلانو ضد الجار إنتر في 17 تشرين الأول/أكتوبر الحالي. ويتعين على ابراهيموفيتش، الذي دخل الحجر الصحي قبل اسبوعين بعد اكتشاف اصابته بالفيروس، ان يحصل على نتيجة سلبية مرتين ليتمكن من العودة الى تشكيلة ميلان.

ويواصل المدافع البرازيلي ليو دوارتي، الذي كان اختباره الأخير إيجابياً أيضاً، الحجر الصحي، فيما جاءت نتائج بقية اللاعبين سلبية وفقا لما ذكره النادي.

وكان النادي اللومباردي قد أعلن في 24 ايلول/سبتمبر الماضي أن "إيبرا" مصاب بفيروس "كوفيد-19"، ليغيب عن أربع مباريات نجح فيها زملاؤه بتحقيق الانتصار فيها.

وعلى الرغم من غيابه، حقق ميلان بداية جيدة هذا الموسم، باحتلاله المركز الثاني في الدوري الإيطالي بعد فوزه في مبارياته الثلاث وبلوغه دور المجموعات في الدوري الأوروبي.

ونشر اللاعب البالغ من العمر 39 عاما والمثير للجدل والمعروف بتصريحاته النارية قبل قرابة اسبوع مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يتدرب في المنزل.

وكان اللاعب قد مدد عقده مع ميلان لموسم واحد مقابل سبعة ملايين يورو (8,3 مليون دولار).

© 2020 AFP