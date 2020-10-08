بلجيكا بغياب نجومها تتعادل مع ساحل العاج وديا

جون ثايس ا ف ب

ميتشي باتشوايي يحتفل بهدفه مع بلجيكا ضد ساحل العاج في 8 تشرين الاول/اوكتوبر 2020

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بروكسل (أ ف ب)

خرجت بلجيكا بغياب نجومها بتعادل مخيب 1-1 في الوقت القاتل امام ضيفتها ساحل العاج وديا لتتوقف سلسلة انتصاراتها المتتالية عند 12 مباراة، قبل مواجهتها المرتقبة امام مضيفتها انكلترا على ملعب ويمبلي الاحد ضمن منافسات دوري الامم الاوروبية لكرة القدم.

وسجل ميتشي باتشوايي (53) هدف بلجيكا فيما أحرز فرانك كيسييه هدف التعادل لساحل العاج (87 من ركلة جزاء).

وتحل بلجيكا حاملة برونزية مونديال روسيا 2018 ضيفة على انكلترا الاحد ومن ثم ايسلندا الاربعاء في الجولتين الثالثة والرابعة تواليا من منافسات المجموعة الثانية لدوري الامم الاوروبية، بعد ان استهلت نسخة النسخة الثانية من المسابقة القارية بالعلامة الكاملة بفوزين امام الدنمارك (2-صفر) وايسلندا (5-1).

ولعب المدرب الاسباني روبرتو مارتينيس بتشكيلة شابة نسبيا حيث غاب عناصر الخبرة ابرزهم مهاجم انتر الايطالي روميلو لوكاكو وصانع العاب مانشستر سيتي الانكليزي كفين دي بروين ودرايز مرتنز نجم نابولي الايطالي وغيرهم، فيما لعب أساسيا كل من باشوايي مهاجم كريستال بالاس المعار من تشلسي، صانع الالعاب لياندرو تروسار المتألق هذا الموسم مع برايتون الانكليزي فيما لعب حارس كلوب بروج سيمون مينيوليه اساسيا بدلا من حامي عرين ريال مدريد الاسباني تيبو كورتوا الذي غادر المعسكر لعدم جهوزيته بدنيا بحسب ما أعلن المنتخب في وقت سابق من اليوم.

أما من جهة بطل افريقيا مرتين (1992 و2015)، فسيطر لاعبو الدوري الانكليزي الممتاز على التشكيلة الاساسية ابرزهم نيكولاس بيبي (ارسنال)، سيرج اورييه (توتنهام)، اريك بايلي (مانشستر يونايتد) وويلفريد زاها صاحب ثلاثة اهداف مع كريستال بالاس هذا الموسم.

وكان من المفترض ان تلعب بلجيكا المباراة الودية امام نيوزيلندا الا ان اتحاد اللعبة لمنتخب قارة اوقيانيا اعتذر في 25 ايلول/سبتمبر الفائت عن المشاركة بسبب القيود والاجراءات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

وجاء الشوط الاول باهتا من قبل الطرفين حيث لم يشكلا اي تهديد حقيقي على المرمى.

وسجل منتخب "الشياطين الحمر" هدف التقدم عندما رفع الكسيس ساليميكرز لاعب ميلان الايطالي عرضية الى داخل المنطقة، تابعها باتشوايي حيث تصدى الحارس سيلفان غبوهو للمحاولة الاولى قبل ان يتابع الدولي البلجيكي الكرة في الشباك من المرتدة (53)، مسجلا هدفه الـ19 في 31 مباراة مع منتخب بلاده.

وكاد أن يسجل بيبي هدف التعادل لساحل العاج بعد ان وصلته عرضية على باب المرمى، الا ان الحارس البديل هندريك فان كرومبروج الذي خاص اولى مبارياته الدولية تصدى ببراعة برجله للكرة (79).

وتسبب البديل سيباستيان بورنو الذي خاض ايضا مباراته الدولية الاولى بضربة جزاء لساحل العاج اثر عرقلته زاها، انبرى لها فرانك كيسييه لاعب ميلان بنجاح (87).

© 2020 AFP