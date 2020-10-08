تصفيات مونديال 2022: البرازيل تستهل مشوارها ضد بوليفيا وتنتظر لياقة نيمار

رسلان رحمن ا ف ب/ارشيف

البرازيلي نيمار (يسار) في مباراة ودية ضد السنغال في 10 تشرين الاول/اكتوبر 2019 في سنغافورة

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ريو دي جانيرو (أ ف ب)

يستهل منتخب البرازيل، حامل اللقب خمس مرات، تصفيات مونديال 2022 لكرة القدم أمام ضيفته بوليفيا الجمعة، على وقع شكوك حول مشاركة نجمه نيمار بسبب معاناته من آلام في ظهره.

ولطالما تبدو البرازيل، الوحيدة المشاركة في جميع نهائيات كأس العالم، مرشحة فوق العادة للتأهل من أميركا الجنوبية، حيث تشارك عشرة منتخبات في مجموعة واحدة يتأهل منها أول اربعة الى النهائيات المقررة في قطر عام 2022، فيما يخوض الخامس ملحقا مع ممثل أوقيانيا.

ولطالما عانى المهاجم الموهوب من مشكلات جسدية في السنوات الأخيرة خلال مشاركته مع منتخب بلاده.

وصل أغلى لاعب في العالم إلى مونديال 2018 بعد تعافيه من إصابة قوية في مشط قدمه، ثم غاب العام الماضي عن بطولة كوبا أميركا التي أحرزتها البرازيل على أرضها، لاصابة في أربطة كاحله خلال مباراة ودية قبل أسبوع من النهائيات.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2019، أصيب ابن الثامنة والعشرين بفخذه في مباراة ودية أخرى ضد نيجيريا، ما حرمه المشاركة مع فريقه باريس سان جرمان الفرنسي لمدة شهر.

شرح طبيب المنتخب رودريغو لاسمار في فيديو نشره الاتحاد قائلا "شعر نيمار ببعض الآلام في أسفل الظهر. ترك التمارين (الثلاثاء)، خضع لفحص وبدأ العلاج الطبيعي".

وبحال غياب لاعب سانتوس وبرشلونة الاسباني السابق في المباراة المقررة في ساو باولو، يمكن للمدرب تيتي التعويل على مهاجم إيفرتون الإنكليزي ريشارليسون أو الموهبتين الصاعدتين رودريغو (19 عاما) لاعب ريال مدريد الإسباني وماتيوس كونيا (21 عاما) لاعب هرتا برلين الألماني.

كما تضم تشكيلة "سيليساو" إيفرتون ريبيرو لاعب وسط فلامنغو الهجومي.

وقال ريشارليسون لموقع الاتحاد الدولي "آمل أن تكون مشاركتي الأولى في المونديال عام 2022. يجب أن نتخطى التصفيات وهذا أمر ليس بالسهل. يجب أن نستعد ونبقى مركزين. يجب أن أعمل كثيرا واتعلّم لأني اريد ان اكون بين الأساسيين في كأس العالم".

تابع ريشارليسون (23 عاما) الذي رشّح فرنسا وبلجيكا وهولندا لمنافسة البرازيل على لقب المونديال المقبل "عندما تواجه المنتخبات البرازيل، يريد الجميع أن يفوز عليها، وهذا يصعب الأمور. وهناك الكثير من المنتخبات القوية في أميركا الجنوبية. لا يتعلق الأمر فقط بالبرازيل والارجنتين والاوروغواي. أنظروا إلى مدى بروز كولومبيا، تشيلي، البارغواي والاكوادور في كؤوس العالم الاخيرة".

- رقصة الحمامة -

وعد ريشارليسون بتنفيذ رقصة "الحمامة" بعد تسجيل الأهداف في مونديال 2022 "هذه علامتي (يضحك). طبعا تخيّلت القيام برقصة الحمامة في كأس العالم. المشجعون يحبّونها وتجذب الأطفال. قمت بها في سيليساو مع نيمار.. واريد تسجيل الاهداف للقيام بها عدة مرات في كاس العالم 2022".

واستدعى تيتي للمرة الأولى لاعب وسط ليون الفرنسي برونو غيمارايش.

وقال ابن الثانية والعشرين في مؤتمر صحافي عبر الفيديو من مركز تدريب المنتخب في غرانجا كوماري في تيريسيبوليس بالقرب من ريو دي جانيرو "ارتداء قميص سيليساو للمرة الأولى بمثابة حلم يتحقق لي".

وتابع "يجب خوض كل مباراة (في التصفيات) كأنها ضمن كأس العالم، البرازيل مرشحة دوما عندما تخوض أي مباراة".

في المقابل، تبدو بوليفيا غير مرشحة للتنافس على احدى البطاقات الاربع، خصوصا وانها احتكرت ذيل الترتيل أو وصافته في آخر أربع تصفيات.

تستهل تصفياتها بمواجهتين بالغتي الصعوبة، فبعد البرازيل، تستقبل الارجنتين ونجمها ليونيل ميسي الثلاثاء في لاباز.

ولا تزال مواجهتها مع البرازيل في تصفيات مونديال 1994 عالقة في الاذهان عندما تغلبت على "أوريفيردي" بهدفين نظيفين بفضل نجمها ماركو إيتشيفيري، أمام تشكيلة ضمت النجوم كافو، راي، تافاريل وبيبيتو، ملحقة بنجمة المونديال أول خسارة بتاريخها في التصفيات.

فوزٌ أوصل بوليفيا إلى كأس العالم للمرة الاولى في تاريخها وأجبر البرازيل على انتظار المباراة الاخيرة لتخطي الاوروغواي من اجل بلوغ النهائيات بفضل هدافها المشاغب روماريو العائد الى التشكيلة بعد استبعاده.

كرّرت بوليفيا الانجاز في تصفيات 2002، عندما تغلبت على البرازيل 3-1 بثنائية خوليو بالديفييسو. انذاك أجبرت خصمتها على انتظار المباراة الاخيرة أيضا لانقاذ تصفياتها.

© 2020 AFP