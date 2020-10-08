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تونس تفرض حظر تجول ليلي في عدة محافظات للحد من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا

صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

فرضت السلطات التونسية حظر تجول ليلي في إقليم تونس الكبرى لمدة خمسة عشرة يوما دخل حيز التنفيذ الخميس، وذلك لمواجهة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا. وفي السياق ذاته، قال مراسل فرانس24 "بدأ اليوم تنفيذ إجراءات جديدة في إقليم تونس الكبرى، ومنها عدم التنقل داخل وخارج الإقليم إلا للضرورة القصوى وتعليق صلاة الجمعة وإجراءات تخص المطاعم والمقاهي". وأضاف نور الدين مباركي "قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة إن الوضع الوبائي في تونس أصبح خطيرا وبات تفشي الوباء مجتمعيا"، ودعت إلى "احترام البروتوكولات الصحية".