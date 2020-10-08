جائزة إيفل الكبرى: هاميلتون لمعانقة الانتصارات ومعادلة رقم شوماخر في عودة نوربورغرينغ للفورمولا واحد

لم تعجب العقوبة لويس هاميلتون بعد تراجعه الى المركز الثالث في جائزة سوتشي الكبرى

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حلبة نوربورغرينغ (ألمانيا) (أ ف ب)

ثلاثة أسماء مرادفة للمجد والنجاح ستلفت الانتباه لأسباب متباينة في نهاية هذا الأسبوع عندما تستضيف حلبة نوربورغرينغ الأسطورية للمرة الأولى منذ سبعة أعوام سباقا في الفورمولا واحد، ويتعلق الأمر بجائزة إيفل الكبرى، المرحلة الحادية عشرة من بطولة العالم.

سيحاول سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون للمرة الثانية معادلة الرقم القياسي لميكايل شوماخر في عدد الانتصارات في سباقات الفورمولا واحد (91 فوزا)، بينما من المقرر أن يخوض ميك، ابن الأسطورة الألماني بطل العالم سبع مرات، أول ظهور له في الفورمولا واحد بعدما حصل على فرصة لاختبار احدى سيارات ألفا روميو خلال احدى فترات التجارب الحرة الجمعة.

إلى جانبهما، سيطمح الألماني سيباستيان فيتل، المتوج بالسباق الأخير على الحلبة التاريخي في عام 2013، إلى وضع حد لخيباته في موسمه الختامي مع فريق فيراري، بعد أن اعترف الأربعاء بأن فترة عمله مع الفريق الإيطالي كانت فاشلة.

من المتوقع أن يواجه السائقون الثلاثة وباقي الفاعلين في سباقات الفورمولا واحد ظروفا شديدة البرودة مع هطول أمطار ودرجات حرارة منخفضة.

بالنسبة إلى هاملتون، هناك ما هو على المحك أكثر من مجرد فرصة لمعادلة الرقم القياسي لشوماخر حيث يسعى البريطاني المتوج باللقب العالمي ست مرات آخرها في الأعوام الثلاثة الأخيرة، إلى معادلة رقم قياسي آخر للسائق الألماني ويتعلق الأمر بعدد الألقاب العالمية.

بعد خيبة أمله في سباق جائزة روسيا الكبرى قبل أسبوعين عندما أنهى السباق في المركز الثالث بسبب عقوبة التوقف 10 ثوان قسمت بين خمس ثوان لخرقه بروتوكول الانطلاق وخمس أخرى بسبب انطلاقة غير قانونية على ان ينفذها في مركز الصيانة، اعتبر أنها مؤامرة لإبطائه، سيسعى إلى استعادة هيمنته وكرامته.

مثل فيتل، فاز هاميلتون مرة واحدة على حلبة نورنبورغرينغ في عام 2011 مع فريق مكلارين المزود بمحرك مرسيدس، وسيحاول قيادة مرسيدس إلى فوزه الأول على الحلبة منذ تتويج الأرجنتيني خوان مانويل فانجيو على الحلبة "القديمة" المخيفة في عام 1954، لكن مهمته لن تكون سهلة على الرغم من هيمنة فريقه المطلقة منذ بداية الموسم المتأثر بفيروس "كوفيد-19".

ويدخل هاميلتون الذي تجمد رصيده عند 6 انتصارات هذا الموسم، السباق في صدارة الترتيب العام برصيد 205 نقاط بفارق 44 نقطة أمام زميله في الفريق الفنلندي فالتيري بوتاس الذي فاز بسباق جائزة روسيا الكبرى قبل أسبوعين والذي لا يزال مصمما على سد الفجوة مع بطل العالم.

وقال بوتاس الذي تفوق في سوتشي على سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن "لن أستسلم وسنواصل الضغط"، مدركا صعوبة مهمته أمام هاملتون الذي من المتوقع أن يرد على هزيمته المخيفة في روسيا.

- "سريالي" -

لن يكون متصدر بطولة الفورمولا 2 ميك شوماخر هو الوحيد من بين سائقي فيراري الشباب في الحلبة الألمانية حيث من المقرر أن يقود منافسه وزميله البريطاني كالوم إيلوت سيارة فريق هاس صباح الجمعة.

وقال شوماخر (21 عاما) إن ظهوره الأول على أرض ألمانيا سيكون تجربة خاصة. ويتفوق ميك على إيلوت في الترتيب العام لسباقات الفورمولا 2 وسيحاول كل منهما إبراز مؤهلاته على أمل الحصول على مقعد في سباقات الفورمولا واحد العام المقبل.

عشية ظهوره الأول في الفورمولا واحد، رحب فيتل بمواطنه ميك ترحيبا حارا. وقال بطل العالم أربع مرات آخرها عام 2013 عندما حقق أيضا الفوز في السباق الأخير على حلبة نوربورغرينغ: "كان من السريالي رؤيته يقود سيارة والده فيراري في موجيلو".

وأضاف "إنه مجرد شاب لطيف، يعرف من هو والده، وماذا كان يعني بالنسبة لي، كان شيئا مميزا جدا".

وتابع "هذا الوضع صعب جدا بالنسبة له، لكنني أعتقد أنه يتعامل معه بطريقة ناضجة بالنسبة لشخص شاب جدا".

وأوضح فيتل الذي يعتبر ميكايل شوماخر مثله الأعلى في الفورمولا واحد، أنه فشل في فيراري لأنه أخفق في الفوز بلقب. وقال "كانت هذه مهمتي، وبالتالي فشلت. لم أتمكن من القيام بذلك".

وقال شوماخر "آمل أن أتمكن من القيام ببعض اللفات وبذل قصارى جهدي".

وتوج شوماخر الابن بطلا لسلسلة سباقات فورمولا3 في عام 2018، كما جل في المركز الـ 12 في الترتيب النهائي لسائقي الـ "فورمولا2" العام الماضي، مع انتصار يتيم في عامه الاول في البطولة الرديفة.

© 2020 AFP