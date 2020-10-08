حلف شمال الأطلسي يؤكد عزمه الانسحاب من أفغانستان بالتزامن مع الجيش الأمريكي

تسليم طائرات حربية من الولايات المتحدة للجيش الأفغاني. كابول في 17 سبتمبر/أيلول 2020.

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الخميس أن الحلف سيسحب قواته من أفغانستان بالتزامن مع انسحاب الجيش الأمريكي من البلاد، في ضوء إعلان ترامب عزمه سحب قوات بلاده بحلول عيد الميلاد.

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جدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الخميس موقف الحلف بسحب قواته من أفغانستان بالتزامن مع الولايات المتحدة بعدما أعلن الرئيس دونالد ترامب عزمه سحب قوات بلاده بحلول عيد الميلاد.

وأكد ستولتنبرغ في إحاطة إعلامية إلى جانب رئيس حكومة جمهورية مقدونيا الشمالية زوران زايف، "قررنا سويا الذهاب إلى أفغانستان. سنمضي سويا في التعديلات على القوات وسنغادر البلد سويا في الوقت المناسب".

فرانس24/ أ ف ب

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