رولان غاروس: اليافعة شفيونتيك تتابع مغامرتها وتبلغ نهائي أول بطولة كبرى

توماس سامسون ا ف ب

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باريس (أ ف ب)

بلغت البولندية اليافعة إيغا شفيونتيك (19 عاما) نهائي أول بطولة كبرى في كرة المضرب، بعد تغلبها على الأرجنتينية ناديا بودوروسكا المتأهلة من التصفيات بسهولة تامة 6-2 و6-1 في سبعين دقيقة فقط، الخميس في نصف نهائي رولان غاروس الفرنسية.

واصبحت شفيونتيك، المصنفة 54 عالميا، ثاني بولندية تبلغ نهائي بطولة كبرى في العصر الحديث (1968) بعد أنييشكا رادفانسكا وصيفة ويمبلدون 2012، والثالثة في مجمل البطولات الكبرى بعد حلول يادفيغا يدرزيوفسكا وصيفة في رولان غاروس 1939.

كما اصبحت سابع لاعبة غير مصنفة تبلغ النهائي في رولان غاروس. وفي المحاولات الست السابقة، وحدها اللاتفية يلينا اوستابنكو نجحت في حصد اللقب عام 2017.

وتلتقي في النهائي الفائزة في مواجهة مرتقبة بين الأميركية صوفيا كينن المصنفة سادسة عالميا والتشيكية بترا كفيتوفا الحادية عشرة.

لم تخسر البولندية اية مجموعة حتى الان وتغلبت على لاعبات مميزات، أبرزهن الرومانية سيمونا هاليب في الدور الرابع بنتيجة ساحقة 6-1 و6-2.

وفي نصف النهائي، هيمنت بشكل كبير على بودوروسكا (23 عاما و131 عالميا) التي باتت أول لاعبة صاعدة من التصفيات تصل الى نصف النهائي، بعد تغلبها على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا الثالثة في الدورة 6-2 و6-4.

وكانت بودوروسكا احدى مفاجآت الدورة، إذ لم يسبق لها الفوز بمباراة في الادوار الرئيسية لإحدى البطولات الأربع الكبرى، واصبحت أول أرجنتينية تبلغ دور الأربعة في البطولة الفرنسية منذ باولا سواريس عام 2004، علما بأن مواطنتهما غابرييلا ساباتيني كانت أول أرجنتينية تبلغ نصف نهائي البطولة الفرنسية وذلك عام 1985، وهي الوحيدة المتوجة بلقب كبير في فلاشينغ ميدوز عام 1990.

وتقدمت شفيونتيك بسرعة 3-صفر في المجموعة الأولى، وحافظت عليه 4-1 ثم حسمتها 6-2 في 36 دقيقة. كسرت ارسال خصمتها مرتين من أصل خمس محاولات، فيما حصلت بودوروسكا على فرصة يتيمة لم تترجمها.

وجاء السيناريو مماثلا في بداية الثانية، عندما فرضت شفيونتيك اداء هجوميا واضحا لتتقدم 3-صفر. لكن هذه المرة عزّزت ابداعها من مختلف الزوايا، وعمقت الفارق إلى 4-صفر.

حاولت بودوروسكا العودة إلى اجواء المجموعة بكسر ارسال خصمتها في شوط طويل وتقليص الفارق إلى 1-4، لكن حماسة البولندية أعادتها إلى دفة القيادة، فحسمت المجموعة الثانية 6-1 لتبلغ النهائي.

ولم يسبق لشفيونتيك أن ذهبت أبعد من الدور الرابع في مشاركاتها السبع السابقة في الغراند سلام.

© 2020 AFP