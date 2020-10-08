فوز الشاعرة الأمريكية لويز غلوك بجائزة نوبل للآداب

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صورة تمثال نصفي لألفريد نوبل في معهد كارولينسكا في العاصمة السويدية ستوكهولم، 5 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

فازت الشاعرة الأمريكية لويز غلوك بجائزة نوبل للآداب لعام 2020. وقالت الأكاديمية السويدية إنها منحتها الجائزة لصوتها الشاعري المميز الذي يضفي بجماله المجرد طابعا عالميا على الوجود الفردي".

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نالت الشاعرة الأمريكية لويز غلوك الخميس جائزة نوبل للآداب حسب ما أعلنت الأكاديمية السويدية المانحة للجائزة.

وأوضحت الأكاديمية في حيثيات قرارها أن غلوك كوفئت "على صوتها الشاعري المميز الذي يضفي بجماله المجرد طابعا عالميا على الوجود الفردي".

فرانس24/ أ ف ب

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