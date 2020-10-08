ليلة جديدة من القصف في ستيباناكرت بإقليم قره باغ

توفيق باباييف ا ف ب

يؤكد ديانت إيسغندوروف أن منزله في بيلاغان بأذربيجان تضرر من المعارك الدائرة في ناغورني قره باغ بتاريخ 4 تشرين الأول/أكتوبر 2020

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ستيباناكرت (أذربيجان) (أ ف ب)

استُهدفت مدينة ستيباناكرت "عاصمة" جمهورية قره باغ العليا المعلنة من جانب واحد ليل الأربعاء الخميس بعمليات قصف جديدة، كما ذكر صحافيون من وكالة فرانس برس.

وطوال الليل من الساعة 21,00 حتى الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي، أطلقت صفارات الإنذار على فترات منتظمة في جميع أنحاء المدينة، أعقبتها انفجارات عنيفة هزت الأرض، يتراوح عددها بين ثلاثة وأربعة في كل مرة.

وكما حدث في الليلة السابقة، سقطت قذائف على المدينة في كل ساعة تقريبا. ولم تعرف بعد الخسائر البشرية والمادية لهذه الضربات الأخيرة.

ولا يمكن تأكيد نوع الأسلحة التي تستخدمها القوات الأذربيجانية. لكن السلطات المحلية تدين عمليات قصف عشوائي على مناطق حضرية بصواريخ "سميرتش" الفتاكة عيار 300 ملم، ووريثة صواريخ كاتيوشا.

وتشاهد ذخائر غير منفجرة من هذا النوع على ما يبدو في المدينة في حين دمرت منازل بالكامل بهذه القذائف. ويبلغ عمق بعض الحفر التي أحدثها القصف عشرة أمتار في بعض المواقع، ما يدل على قوة القنابل المستخدمة.

كما تحلق طائرات بدون طيار بانتظام فوق المدينة، معظمها خلال النهار ، وتنفذ عمليات قنص أكثر دقة على ما يبدو.

© 2020 AFP