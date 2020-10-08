مالي: إطلاق سراح صوفي بترونين آخر رهينة فرنسية في العالم

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صورة غير مؤرخة وزعت من قبل عضو لجنة دعم الإفراج عن صوفي بترونين تظهر الرهينة الفرنسية المحتجزة في مالي.

أعلنت الرئاسة المالية الخميس إطلاق سراح صوفي بترونين آخر رهينة فرنسية محتجزة في العالم. ووقع اختطاف بترونين في 24 ديسمبر/كانون الأول 2016، من قبل مسلحين في غاو (شمال مالي)، حيث كانت تقطن وتدير منظمة إنسانية تُعنى بمساعدة الأطفال. كما تم الإفراج عن السياسي المالي المختطف سومايلا سيسيه.

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قالت الرئاسة في مالي الخميس إنه قد تم إطلاق سراح موظفة الإغاثة الفرنسية صوفي بترونين والسياسي المختطف سومايلا سيسيه، بعد بقائهما فترة طويلة في قبضة الجهاديين.

واختطفت بترونين، التي تعد آخر رهينة فرنسية محتجزة في العالم، في 24 ديسمبر/كانون الأول 2016، من قبل مسلحين في غاو (شمال مالي)، حيث كانت تقطن وتدير منظمة إنسانية تُعنى بمساعدة الأطفال.

وكانت الرهينة البالغة من العمر 75 عاما تدير مركزا لمساعدة الأيتام في مالي.

وقال الرئيس الفرنسي في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر "صوفي بترونين حرة.. إطلاق سراحها مصدر ارتياح كبير. لعائلتها، وأقاربها. أبعث برسالة تعاطف إلى السلطات المالية، شكرا. الحرب على الإرهاب في منطقة الساحل مستمرة.".

Sophie Pétronin est libre.



Retenue en otage depuis près de 4 ans au Mali, sa libération est un immense soulagement. À sa famille, à ses proches, j'adresse un message de sympathie. Aux autorités maliennes, merci. Le combat contre le terrorisme au Sahel se poursuit. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 8, 2020

ولم تتبن في حينه أي جماعة خطفها قبل أن يبث أكبر تحالف جهادي في منطقة الساحل مرتبط بتنظيم "القاعدة"، تسجيل فيديو لستة أجانب خطفوا في مالي وبوركينا فاسو بين 2011 و2017 بينهم صوفي بترونين.

وبدت في آخر شريط مصور ظهرت فيه في منتصف يونيو/حزيران 2018، مرهقة ووجهها هزيل، وناشدت فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقال خاطفوها في شريط فيديو آخر في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، لم تظهر فيه، إن صحتها تدهورت.

La présidence de la République confirme la libération de M. Soumaila Cisse et Mme Sophie Petronin. Les ex otages sont en route pour Bamako. — Presidence Mali (@PresidenceMali) October 8, 2020

من جانبه، تم اختطاف سومايلا سيسي، الزعيم السابق للمعارضة البرلمانية والذي حل ثانيا ثلاث مرات في الانتخابات الرئاسية، في 25 مارس/آذار أثناء حملته للانتخابات التشريعية في معقله الانتخابي في نيافونكي، في منطقة تمبكتو (شمال غرب).

وأفرجت مالي عن أكثر من مئة جهادي ممن أدينوا أو يشتبه بهم خلال نهاية الأسبوع الماضي في إطار مفاوضات لإطلاق سراح سيسي وبترونين وفق ما أفادت مصادر مطلعة على سير المفاوضات الاثنين.

ويعد إطلاق سراح بهذا الحجم نادرا جدا في مالي.

وفي نفس السياق، قال مكتب الرئيس في مالي في بيان بث عبر التلفزيون الرسمي إن رهينتين إيطاليين هما نيكولا تشياتشيو وبيير لويغي ماكالي كانا من بين أربعة رهائن جرى إطلاق سراحهم في شمال مالي الخميس.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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