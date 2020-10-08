هاريس: إدارة ترامب لأزمة كوفيد-19 "أضخم فشل" في التاريخ الأميركي

إريك برادات, ماندل نغان ا ف ب/ارشيف

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سولت لايك سيتي (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

ندّدت السناتورة كامالا هاريس التي اختارها المرشّح الديموقراطي لانتخابات البيت الأبيض جو بايدن لمنصب نائبة الرئيس، خلال مناظرتها الوحيدة ضدّ نائب الرئيس مايك بنس الأربعاء، بالطريقة التي تعاملت بها إدارة الرئيس دونالد ترامب مع أزمة كوفيد-19، معتبرة إياها "أضخم فشل" في التاريخ الأميركي.

وقالت هاريس في مستهلّ المناظرة إنّ "الأميركيين كانوا شهوداً على أضخم فشل لأي إدارة رئاسية في تاريخ بلدنا".

لكنّ بنس ردّ باتّهام هاريس بـ"تقويض ثقة" الأميركيين بلقاح محتمل ضدّ فيروس كورونا المستجدّ.

وقال بنس مخاطباً هاريس "حقيقة أنّك تواصلين تقويض ثقة الجمهور في لقاح، إذا ما أُنتج لقاح أثناء إدارة ترامب، هو أمر غير معقول".

وأتى تصريح بنس ردّاً على قول هاريس خلال المناظرة التي تستضيفها مدينة سولت لايك سيتي إنّها لن تتناول أي لقاح مضادّ للفيروس إذا ما أوصى بذلك ترامب.

وقالت السناتورة عن ولاية كاليفورنيا وأول امرأة سوداء تترشّح لهذا المنصب إنّه "إذا قال لنا الأطباء أنّه يتعيّن علينا تناوله فسأكون الأولى التي ستقف في الطابور لتناوله، أما إذا قال لنا ترامب أنّه علينا تناوله فلن أتناوله".

© 2020 AFP