ولي عهد الكويت يؤدي اليمين الدستورية

وكالة الأنباء الكويتية/اف ب

صورة وزعتها وكالة الأنباء الكويتية للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الذي عين في 07 تشرين الأول/أكتوبر 2020 وليا للعهد

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الكويت (أ ف ب)

أدّى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (80 عاما) الخميس اليمين الدستورية وليا للعهد أمام مجلس الأمة الكويتي، وذلك غداة تسميته من قبل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

ووافق مجلس الأمة بالإجماع على اختيار الشيخ مشعل الذي يشغل منصب نائب رئيس الحرس الوطني بدرجة وزير منذ 2004، في جلسة عقدت في مقره في العاصمة.

وقال ولي العهد الجديد أمام مجلس الأمة بعد أدائه اليمين "أعاهد الأمير ومجلسكم والمواطنين أن أكون (...) المواطن المخلص المحافظ على وحدته (البلد) الوطنية".

وكان الشيخ نواف الأحمد الصباح (83 عاما) أدى في 30 من أيلول/سبتمبر اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتي، ليصبح أميرا للبلاد بعد وفاة الشيخ صباح الأحمد الصباح في الولايات المتحدة عن 91 عاما.

وجاء التغيير بينما تواجه العائلة الحاكمة سلسلة من التحديات، من التطبيع مع إسرائيل والموازنة بين إيران والسعودية إلى إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد وانخفاض أسعار النفط.

واختار الشيخ نواف ولي العهد المعروف بقربه من الأمير الراحل، بعد نحو اسبوع فقط على أدائه اليمين، رغم أنه كانت لديه مهلة عام للقيام بذلك.

ويعد الشيخ مشعل الرجل الأقوى في جهاز الحرس الوطني، الهيئة العسكرية المستقلة عن الجيش والشرطة التي تأسست في عام عام 1967 لدعم القوات المسلحة وهيئات الأمن العام ويقودها الشيخ سالم العلي الصباح.

وتتمتّع دولة الكويت بحياة سياسية نشطة الى حد ما تختلف مع الدول الخليجية النفطية الاخرى. ولديها برلمان منتخب يتمتع بصلاحيات تشريعية.

ومن المتوقع أن يتركز النقاش السياسي الذي يتخلله في العادة خلافات بين الحكومة ومجلس الأمة، على مواجهة جائحة كوفيد-19 في الفترة القادمة.

© 2020 AFP