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اصابة حارس تشلسي مندي خلال تواجده مع منتخب السنغال

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حارس مرمى منتخب السنغال خلال مباراة فريقه تشلسي ضد كريسال بالاس في الدوري الانكليزي. 3 تشرين الاول/كاتوبر 2020
حارس مرمى منتخب السنغال خلال مباراة فريقه تشلسي ضد كريسال بالاس في الدوري الانكليزي. 3 تشرين الاول/كاتوبر 2020 نيل هول POOL/ا ف ب
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لندن (أ ف ب)

اصيب حارس مرمى السنغال ونادي تشلسي الانكليزي ادوار مندي في فخذه خلال حصة تدريبية مع منتخب بلاده كما اعلن نادي العاصمة الانكليزية الجمعة.

واشار تشلسي بان مندي عاد الى لندن حيث سيشرف عليه الجهاز الطبي في النادي وقال في بيان على موقعه الرسمي "اعلن الاتحاد السنغالي لكر القدم انسحاب ادوار مندي من تشكيلته بداعي الاصابة".

واضاف "تعرض الحارس لاصابة في فخذه الايمن خلال التدريب الاربعاء وخضع لفحوصات طبية في احد مستشفيات الرباط حيث سيخوض منتخب السنغال مباراة مع نظيره المغربي مساء الجمعة" مشيرا الى ان "مندي عاد الى نادي تشلسي للخضوع لمزيد من الفحوصات".

ويأمل مدرب تشلسي فرانك لامبارد ان يتعافى مندي من اصابته ليكون جاهزا لخوض مباراة فريقه المقبلة في الدوري الانكليزي الممتاز ضد ساوثمبتون في 17 تشرين الاول/اكتوبر.

وكان مندي انضم الى تشلسي قادما من رين الفرنسي مقابل 28 مليون دولار قبل اقفال باب الانتقالات الصيفية في الخامس من الحالي وخاض باكورة مبارياته الرسمية معه ضد كريستال بالاس (4-صفر) السبت الماضي.

© 2020 AFP

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