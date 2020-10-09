الحوثيون في اليمن ينتقدون فوز برنامج الاغذية بجائزة نوبل للسلام

محمد حويص ا ف ب/ارشيف

كفل يعاني من سوء التغذية يتلقى العلاج في مركز لبرنامج الأغذية العالمية في 22 حزيران/يونيو 2019 في صنعاء باليمن

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صنعاء (أ ف ب)

انتقدت سلطات العاصمة اليمنية صنعاء غير المعترف بها دوليا الجمعة منح برنامج الأغذية العالمي جائزة نوبل للسلام، متّهمة الجهاز التابع للامم المتحدة بالانحياز والفشل في معالجة أزمة البلد الفقير الغذائية.

بالمقابل، حظي الاعلان بترحيب من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والتي تخوض منذ منتصف العام 2014 بمساندة تحالف عسكري تقوده السعودية، صراعا على السلطة مع المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

ويخيم التوتر على العلاقة بين برنامج الأغذية المسؤول عن إطعام نحو 13 مليون يمني والمتمردين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق شاسعة في شمال وغرب اليمن.

واتهم البرنامج المتمردين بسرقة المساعدات، بينما يقول الحوثيون إنّ الجهاز الأممي يوزع أغذية منتهية الصلاحية وفاسدة ولا يتمتع بالحيادية.

وقال طلعت الشرجبي المتحدث باسم الجهاز الاغاثي التابع للحوثيين في تصريح لوكالة فرانس برس "نجد أنّ البرنامج قد أخفق بشكل كبير جدا في أهم معيار (...) وهو مكافحة الجوع لان هناك عدداً كبيراً من المصابين بسوء التغذية".

تابع "هناك ايضا فشل في الحيادية من حيث توزيع المساعدات الانسانية في اليمن".

وفي 2019، علّق البرنامج عمليات التسليم في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون لمدة شهرين من أجل الضغط للعمل ضمن منصة بيومترية لتجنب سرقة الإمدادات المخصصة للمدنيين.

وفي العام ذاته، دمر المتمردون أطنانا من المساعدات الغذائية قالوا إنها انتهت صلاحيتها بعدما ورد أن توزيعها تأخر لشهور.

وذكر مصدر أممي إن المساعدات كانت معدة لتسليمها لعائلات في مدينة تعز التي يحاصرها المتمردون في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، لكن "انتهى بها المطاف عند نقطة تفتيش لشهور وشهور".

ويشهد اليمن وضعا تصفه الأمم المتحدة بأنه "أكبر أزمة إنسانية في العالم".

ويعاني أكثر من 20 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي، منهم ما يقرب من 10 ملايين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وفقا لبرنامج الأغذية.

ويعمل البرنامج على توفير الطعام لنحو 13 مليون يمني كل شهر، وقد مُنح جائزة نوبل لجهوده في محاربة الجوع وتحسين الظروف لإحلال السلام في مناطق النزاع، وخصوصا في اليمن.

لكن المتحدث باسم "وزارة" الصحة في الحكومة غير المعترف بها التابعة للحوثيين قال في بيان "نستغرب كل الاستغراب وندهش كل الدهشة قيام الجائزة باختيارها لهذه المنظمة"، مضيفا ان الاعلان "مثير للسخرية في ظل فسادها في اليمن".

بالمقابل، أشادت الحكومة المعترف بها بالاعلان عن فوز البرنامج.

وقال عبد الرقيب فتح رئيس اللجنة الوطنية اليمنية العليا للإغاثة لفرانس برس "امتلك مؤخرا برنامج الغذاء العالمي قيادة حكيمة وشجاعة برئاسة المدير التنفيذي ديفيد بيسلي الذي استطاع ايجاد طريقة عملية للبرنامج يسودها الوفاق والكفاءة".

وتواجه العمليات الاغاثية في اليمن هذا العام نقصا كبيرا في التمويل، ومن بينها برنامح الاغذية الذي يقول انه يحتاج إلى 500 مليون دولار بشكل فوري لضمان استمرار المساعدات الغذائية حتى آذار/مارس 2021.

© 2020 AFP