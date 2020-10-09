الدوري الاميركي للمحترفين: ليكرز على بعد خطوة من التتويج

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Orlando (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

يستطيع لوس انجليس ليكرز بقيادة نجمه ليبرون جيمس التتويج بلقب الدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة للمرة السابعة عشرة في حال حقق الفوز الرابع على منافسه ميامي هيت في المباراة الخامسة بينها في النهائي المقرر فجر السبت.

ويتقدم ليكرز بنتيجة 3-1 وفي حال قدر له الفوز باللقب، سيعادل الرقم القياسي في عدد الالقاب الموجود في حوزة بوسطن سلتيكس (17 لقبا).

ويعتبر الموسم الحالي الذي استؤنف في فقاعة اورلاندو اواخر تموز/يوليو الماضي استثنائيا بجميع المقاييس لانه توقف لاشهر عدة بسبب جائحة كورونا، وتخلله مصرع اسطورة ليكرز كوبي براينت في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في 26 كانون الثاني/يناير الماضي بالاضافة الى حادثة مقتل الاميركي الاسود جورج فلويد على يد احد رجال الشرطة البيض وما تلاها من وقفات تضامنية ليس فقط في الدوري الاميركي لكرة السلة بل في مختلف المباريات الرياضية حول العالم.

ويبدو ليكرز مرشحا فوق العادة لحسم اللقب في صالحه، فعلى مدى تاريخ الدوري الاميركي نجح فريق واحد فقط في قلب تخلفه بنتيجة 1-3 الى فوز في النهائي وحصل ذلك عام 2016 عندما تخلف كليفلاند كافالييرز 1-3 امام غولدن ستايت ووريرز قبل ان يقلب النتيجة 4-3 في صالحه.

-ميامي لا يستسلم-

وعلى الرغم من صعوبة المهمة، رفع مدرب ميامي هيت اريك سبوليسترا التحدي بقوله "لا زلنا نعتقد بانها سلسلة تنافسية. ثمة هدف لدينا لتواجدنا هنا فنحن ننافس من اجل احراز اللقب. لا نكترث بما يفكر به الاخرون، كنا نبحث عن هذه الفرصة (بلوغ النهائي) لكي ننافس على اللقب والامر لم يتغير على مدى المباريات الاولى في هذه السلسلة".

واضاف "ادرك تماما شخصية لاعبي فريقي ونحن مصممون على القيام بالمهمة التي تنتظرنا".

وتأثر مستوى ميامي بغياب نجميه بام اديبايو والسلوفيني غوران دراغيتش عن المباراة الثانية والثالثة بعد اصابتهما في الاولى. وفي حين عاد الاول الى المباراة الرابعة فإن الشكوك لا تزال تحيط بامكانية خوض دراغيتش المباراة الخامسة.

ويتطلع ميامي الى الملهم جيمي باتلر الذي تألق في المباراة الثالثة بتسجيله 40 نقطة.

وكان باتلر واضحا بان فريقه لن يستسلم بقوله "الامر لا يتعلق بالفوز (في المباراة الرابعة) او الذهاب الى المنزل. المعادلة بسيطة جدا: لا بديل عن الفوز".

ولدى سؤاله حول المفتاح الذي سيستخدمه من أجل الفوز أجاب قائلا "تسجيل اكبر عدد من النقاط من ليكرز".

وتعلم ليكرز من درس المباراة الثالثة، فقام بمراقبة لصيقة لباتلر في المباراة الرابعة وتحديدا من قبل انطوني ديفيس، فاكتفى الاول بتسجيل 22 نقطة فقط.

ولا يكتفي ديفيس بالدور الدفاعي بل ساهم بشكل كبير الى جانب ليبرون جيمس بالانتصارات الثلاثة التي حققها فريقه حتى الان.

ولم يخسر ليكرز حتى الان عندما ارتدى زي "بلاك مامبا" الاسود بالكامل تحية لروح كوبي براينت وقال ديفيس في هذا الصدد "اذا قمنا بما يتوجب علينا القيام به، نستطيع حسم الامور في صالحنا. نفكر بكل ما حصل هذا الموسم، بفضل المجموعة التي نملك وبسبب تنظيمنا، فإننا سنشعر بالفخر في حال توجنا باللقب تكريما له (براينت). صحيح اننا نواجه ضغوطا كبيرة لكننا لا نريد ان نخسر لأننا لا نريد ان نخيب امله".

واذا كان الثنائي جيمس وديفيس يشكل القوة الضاربة في الفريق من حيث التسجيل، فان الفريق احتاج الى دعم الرباعي المؤلف من كنتافيوس كالدويل بوب، داني غرين، راجون رودو وكايل كوزما.

وتطرق مدرب الفريق فرانك فوغل الى ذلك بقوله "بطبيعة الحال، نحن نملك نجمين خارقين في صفوف الفريق لكننا كنا في حاجة الى جهود الجميع لكي يتألق في مركزه. لولا هؤلاء الشباب لما كنا في الوضعية التي نحن عليها الان".

© 2020 AFP