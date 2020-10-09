"الفيفا" يرفض السماح للاعب المغربي منير الحدادي بالانضمام لـ"الأسود"

لقي طلب اللاعب المغربي منير الحدادي و"الجامعة المغربية" لكرة القدم للانضمام "لأسود الأطلس" الرفض من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، بسبب جملة من التبريرات كشفها الاتحاد المغربي لكرة القدم. ويلعب الحدادي لصالح نادي إشبيلية الإسباني. وعلق مدرب "الأسود" البوسني وحيد خليلودزيتش قائلا: "أنا لست سعيدا بذلك". فيما وافقت الفيفا على طلب انضمام كل من أيمن برقوق وسامي ماي للمنتخب المغربي.

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رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم انضمام المهاجم منير الحدادي لمنتخب المغرب، بعد محاولته الاستفادة من قانون السماح بتغيير المنتخبات لأصحاب الجنسيات المزدوجة بشروط محددة.

وقال الاتحاد المغربي لكرة القدم "الجامعة المغربية" في بيان نشره الخميس، إن لجنة قانون اللاعب التابعة للاتحاد الدولي (الفيفا) رفضت طلبه بخصوص انضمام الحدادي، "وأرجعت رفضها إلى تفسيرها لأحد بنود القانون الجديد والمتعلق بفئة أقل من 21 سنة، بعدما استندت إلى مشاركة منير الحدادي في ثلاث مباريات رفقة المنتخب الإسباني لأقل من 21 سنة، وهو يزيد عن ذلك بشهرين والتي يسمح بها عادة في المشاركة بهذه الفئة".

ولعب الحدادي (25 عاما) مع المنتخب الإسباني الأول مباراة واحدة في أيلول/سبتمبر 2014 عندما أشركه مدربها وقتذاك فيسنتي دل بوسكي بديلا في الدقيقة 79 ضد مقدونيا (5-1) ضمن تصفيات كأس أوروبا 2016. كان وقتها في عز انطلاقته الكروية مع الفريق الأول لنادي برشلونة.

وكانت المباراة ضد مقدونيا الأولى والأخيرة للحدادي بألوان أبطال العالم 2010 وأوروبا 2008 و2012، وتزامنت مع فقدانه مركزه في تشكيلة برشلونة الذي أعاره إلى فالنسيا (2016-2017) ثم ديبورتيفو ألافيس (2017-2018).

وأضاف الاتحاد المغربي أن قرار الفيفا "لم يستند إلى مشاركة الحدادي مع المنتخب الإسباني الأول. وبعد مشاورات بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والفيفا قررت الجامعة استئناف القرار استعجاليا لدى المحكمة الرياضية الدولية. فيما وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم على الطلب المغربي لانضمام كل من أيمن برقوق وسامي ماي إلى المنتخب المغربي".

وأشارت إلى أن القرار الصادر عن الفيفا "تم تثبيته، وطلب تغيير الجنسية الرياضية لمنير الحدادي من الإسبانية الى المغربية لا يزال مرفوضا".

"لست سعيدا"

وقال مدرب المنتخب البوسني وحيد خليلودزيتش في حديث للصحافيين "للأسف فإن منير الحدادي ليس مؤهلا للعب معنا وأنا لست سعيدا لذلك".

وكان الحدادي والاتحاد المغربي تقدما بطلب إلى الاتحاد الدولي من أجل السماح للاعب إشبيلية الحالي بتغيير جنسيته الرياضية والمشاركة مع "أسود الأطلس" في مونديال 2018. ولقي طلبه رفضا من الفيفا في 13 آذار/مارس 2018، واستأنف القرار أمام محكمة التحكيم الرياضي التي رفضته بدورها.

ويخوض المغرب وديتين ضد السنغال والكونغو الديموقراطية الجمعة وفي 13 الجاري تواليا.

شروط اللعب للمنتخبات

وكان الاتحاد الدولي صادق الشهر الماضي خلال مؤتمره الـ70 على توصيات لجنة العمل التي شكلها في أيلول/سبتمبر 2019 لتعديل القوانين المنظمة لتمثيل اللاعبين لمنتخباتهم الوطنية، وذلك بناء على طلب العديد من الاتحادات الوطنية.

واشترط الاتحاد الدولي في تعديلاته الجديدة ألا يكون اللاعب قد شارك في أكثر من 3 مباريات كحد أقصى مع المنتخب الذي بدأ معه مسيرته الدولية، بما في ذلك مباريات التصفيات المؤهلة إلى المنافسات العالمية والقارية، وذلك قبل بلوغه سن الحادية والعشرين، بالإضافة إلى عدم مشاركته في أية مباراة ضمن بطولة دولية أو قارية مثل كأس العالم أو كأس أوروبا.

ولم يكن الاتحاد الدولي يسمح في لوائحه السابقة، لأي لاعب بتغيير منتخبه الوطني، في حال مثّل المنتخب الأول في مباريات لتصفيات قارية، حتى لمباراة واحدة رسمية.

وشكلت التعديلات الجديدة للاتحاد الدولي بارقة أمل للعديد من المواهب الكروية التي أصيبت بالإحباط عقب استبعادها من صفوف المنتخبات، التي قررت تمثيلها للمرة الأولى وأغلبها من القارة العجوز، وهي التي كانت تعلق آمالا كبيرة ليس فقط على اللعب مع منتخب أوروبي عملاق، ولكن من أجل رفع أسهمها وقيمتها التسويقية في سوق الانتقالات.

فرانس 24/ أ ف ب

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